Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:16

Published Сегодня, 04:16

Modified Сегодня, 04:21

Updated Сегодня, 04:21

Вирусолог Аграновский: Вирус Хасеки не является угрозой для общества

17 апреля 2023, 04:16
В России были зарегистрированы случаи заражения вирусом Хасеки, который распространяется через укусы клещей. Тем не менее, эксперт-вирусолог Алексей Аграновский утверждает, что не требуется никакой специфической защиты от этого вируса.

По словам ученого, обычные меры профилактики укусов клещей могут быть достаточными, если люди будут использовать инсектициды, репелленты и правильную одежду для защиты от клещей, пишет Pravda.Ru.

Он также добавил, что хотя флавивирусы, к которым относится вирус Хасеки, могут быть опасными, этот конкретный вирус не является значительной угрозой для здоровья. Однако эксперт обратил внимание, что специалисты будут продолжать следить за этим вирусом.

Подпишитесь
Повестки онлайн, убийство при задержании, новый министр образования Омской области
Вчера, 09:59
В Омске на разработку интеллектуальной транспортной системы потратят 357 млн рублей
Сегодня, 07:43
Опасаются за жизнь. Омичи пожаловались на стаю собак на детской площадке
Сегодня, 05:53
Темури Латария переназначил главу одной из своих фирм
Сегодня, 07:37
Безработица в Омской области находится на рекордно низком уровне
Сегодня, 03:30
В Омске из-за девушки компания избила битами 14-летних подростков
Сегодня, 08:10