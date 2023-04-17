Вирусолог Аграновский: Вирус Хасеки не является угрозой для общества

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
По словам ученого, обычные меры профилактики укусов клещей могут быть достаточными, если люди будут использовать инсектициды, репелленты и правильную одежду для защиты от клещей, пишет Pravda.Ru.
Он также добавил, что хотя флавивирусы, к которым относится вирус Хасеки, могут быть опасными, этот конкретный вирус не является значительной угрозой для здоровья. Однако эксперт обратил внимание, что специалисты будут продолжать следить за этим вирусом.