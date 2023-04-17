В России запретили продажу игры Horizon: Burning Shores в PlayStation Store

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Отключение страницы Burning Shores произошло 5 марта 2022 года, и пользователи не могут больше заказать этот контент на русском PS Store. Возможно, заинтересованным пользователям придется изменить настройки региона на своих консолях или создать аккаунт другой страны, чтобы приобрести новый контент, пишет Pravda.Ru.
Игроки, оформившие предварительный заказ на Burning Shores, получили уведомления о том, что их заказы были отменены, с упоминанием о том, что продукт больше не доступен для покупки в России.