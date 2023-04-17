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В России запретили продажу игры Horizon: Burning Shores в PlayStation Store

17 апреля 2023, 12:48
Сегодня, 17 апреля, пользователи PlayStation Store из России обнаружили, что долгожданное дополнение Horizon Forbidden West, Burning Shores, было удалено из русскоязычной версии магазина, а деньги были возвращены тем, кто уже совершил покупки.

Отключение страницы Burning Shores произошло 5 марта 2022 года, и пользователи не могут больше заказать этот контент на русском PS Store. Возможно, заинтересованным пользователям придется изменить настройки региона на своих консолях или создать аккаунт другой страны, чтобы приобрести новый контент, пишет Pravda.Ru.

Игроки, оформившие предварительный заказ на Burning Shores, получили уведомления о том, что их заказы были отменены, с упоминанием о том, что продукт больше не доступен для покупки в России.

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