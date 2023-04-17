Омская макаронная фабрика увеличила прибыль в 4 раза, но дивиденды платить не будет

Тем не менее фабрике удалось добиться впечатляющих результатов. Из доклада гендиректора ОАО Александра Фрика следует, что выручка от продаж увеличилась на 22% (с 2,22 до 2,7 млрд рублей). При этом рентабельность, составлявшая в 2019 и 2020 годах 5%, а в 2021 году снизившаяся до 1,44%, подскочила в 2022-м до 18,2%. Это обеспечило фабрике увеличение чистой прибыли в 4 раза — с 29 до 117 млн рублей.