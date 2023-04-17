Омская макаронная фабрика увеличила прибыль в 4 раза, но дивиденды платить не будет

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
На Омской макаронной фабрике прошло собрание участников открытого акционерного общества, управляющего этим предприятием. В повестке было обсуждение текущей финансовой ситуации.
— В 2022 году, — говорится в официальном сообщении о собрании, — рынок макаронных изделий характеризовался острой конкуренцией и нестабильной ценовой ситуацией (по причине скачкообразного изменения цен на основное сырье — муку), и также нестабильными ценами на зерно — пшеницу.
Тем не менее фабрике удалось добиться впечатляющих результатов. Из доклада гендиректора ОАО Александра Фрика следует, что выручка от продаж увеличилась на 22% (с 2,22 до 2,7 млрд рублей). При этом рентабельность, составлявшая в 2019 и 2020 годах 5%, а в 2021 году снизившаяся до 1,44%, подскочила в 2022-м до 18,2%. Это обеспечило фабрике увеличение чистой прибыли в 4 раза — с 29 до 117 млн рублей.
Впрочем, на личных доходах акционеров это не отразится.
— Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям общества не выплачивать, — гласит одно из принятых решений. — Прибыль, полученную по результатам деятельности общества за отчетный 2022 год в размере 117 млн. 933 тысяч рублей, оставить в распоряжении общества.
За эту меру проголосовали владельцы 825 акций (это 84% в целом и 100% явившихся). Отметим, что контрольным пакетом владеют члены семьи Фрик, управляющей макаронной фабрикой уже 30 лет. Интересно, что нынешний гендиректор Александр Рейнгольдович Фрик (сын основателя семейного бизнеса) был избран на этот пост в 2019 году практически таким же количеством голосов (822). Согласно официальному сообщению о сегодняшнем собрании, для обладателей 825 акций пришлось изготовлять всего 4 бюллетеня.