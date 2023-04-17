Невролог: проживание на высоких этажах может навредить здоровью

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Орлов поддерживает мнение Коваленко о том, что жить на первых этажах не рекомендуется из-за загрязненной атмосферы, особенно в крупных городах, где смог может оседать. Вместо этого он рекомендует жить на этажах выше третьего, идеальным вариантом в случае Москвы будут седьмой, восьмой и девятый этажи, пишет Pravda.Ru.
Однако Орлов предупреждает, что на этажах выше пятнадцатого уровня воздух имеет пониженную плотность, что может быть вредным для людей, страдающих легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также паническими атаками и неврозами. Он также отмечает, что качество жилья играет большую роль: в новых зданиях обычно лучше вентиляция и просушка, в то время как старые здания могут быть заражены грызунами и грибками.