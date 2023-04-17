Невролог: проживание на высоких этажах может навредить здоровью

Однако Орлов предупреждает, что на этажах выше пятнадцатого уровня воздух имеет пониженную плотность, что может быть вредным для людей, страдающих легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также паническими атаками и неврозами. Он также отмечает, что качество жилья играет большую роль: в новых зданиях обычно лучше вентиляция и просушка, в то время как старые здания могут быть заражены грызунами и грибками.