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Published Сегодня, 05:18

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Updated Сегодня, 05:20

Невролог: проживание на высоких этажах может навредить здоровью

17 апреля 2023, 05:18
Врач-невролог Игорь Орлов прокомментировал высказывания терапевта Юлии Коваленко о том, что проживание на низких и высоких этажах может негативно сказаться на здоровье человека в крупных городах.

Орлов поддерживает мнение Коваленко о том, что жить на первых этажах не рекомендуется из-за загрязненной атмосферы, особенно в крупных городах, где смог может оседать. Вместо этого он рекомендует жить на этажах выше третьего, идеальным вариантом в случае Москвы будут седьмой, восьмой и девятый этажи, пишет Pravda.Ru.

Однако Орлов предупреждает, что на этажах выше пятнадцатого уровня воздух имеет пониженную плотность, что может быть вредным для людей, страдающих легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также паническими атаками и неврозами. Он также отмечает, что качество жилья играет большую роль: в новых зданиях обычно лучше вентиляция и просушка, в то время как старые здания могут быть заражены грызунами и грибками.

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