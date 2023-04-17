Лучшие управленческие практики представят на конкурсе «Смарт Диалог»

Гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак отмечает, что грамотные и зарекомендовавшие себя на практике управленческие решения помогут властям ответить на запросы общества и обнаружить новые возможности для развития регионов. Директор АСИ Светлана Чупшева уверена, что конкурс позволит внедрить новые инициативы, способные улучшить качество жизни россиян и решить их насущные проблемы, такие как устройство ребенка в школу или детский сад, получение качественной медицинской помощи, применение различных цифровых сервисов и другие.