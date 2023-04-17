Лучшие управленческие практики представят на конкурсе «Смарт Диалог»

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Конкурс организуют Агентство стратегических инициатив и АНО «Диалог Регионы» при поддержке Минздрава, Минтруда и Минпросвещения России, пишет interfax-russia.ru.
Гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак отмечает, что грамотные и зарекомендовавшие себя на практике управленческие решения помогут властям ответить на запросы общества и обнаружить новые возможности для развития регионов. Директор АСИ Светлана Чупшева уверена, что конкурс позволит внедрить новые инициативы, способные улучшить качество жизни россиян и решить их насущные проблемы, такие как устройство ребенка в школу или детский сад, получение качественной медицинской помощи, применение различных цифровых сервисов и другие.
На конкурсе будут представлены уже реализованные проекты в рамках национальных проектов, таких как «Здравоохранение», «Демография», «Образование» и «Цифровая экономика», победителей определят в 13 номинациях. Лучшие практики будут вынесены на общественное голосование, чтобы жители могли выбрать решения, которые они хотели бы увидеть в своем регионе.
По данным АНО «Диалог Регионы», в 2022 году через интернет поступило более 780 тыс. обращений по темам здравоохранения, образования и социальной политики, которые регулярно входят в топ-10 среди обращений граждан.