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Лучшие управленческие практики представят на конкурсе «Смарт Диалог»

17 апреля 2023, 13:38
Фото: 1MI
Начался прием заявок на конкурс «Смарт Диалог», который нацелен на выявление лучших управленческих практик в сферах здравоохранения, социальной политики и образования. Желающие могут подать заявку до 18 июня через сайт «Смартека».

Конкурс организуют Агентство стратегических инициатив и АНО «Диалог Регионы» при поддержке Минздрава, Минтруда и Минпросвещения России, пишет interfax-russia.ru.

Гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак отмечает, что грамотные и зарекомендовавшие себя на практике управленческие решения помогут властям ответить на запросы общества и обнаружить новые возможности для развития регионов. Директор АСИ Светлана Чупшева уверена, что конкурс позволит внедрить новые инициативы, способные улучшить качество жизни россиян и решить их насущные проблемы, такие как устройство ребенка в школу или детский сад, получение качественной медицинской помощи, применение различных цифровых сервисов и другие.

На конкурсе будут представлены уже реализованные проекты в рамках национальных проектов, таких как «Здравоохранение», «Демография», «Образование» и «Цифровая экономика»,  победителей определят  в 13 номинациях. Лучшие практики будут вынесены на общественное голосование, чтобы жители могли выбрать решения, которые они хотели бы увидеть в своем регионе.

По данным АНО «Диалог Регионы», в 2022 году через интернет поступило более 780 тыс. обращений по темам здравоохранения, образования и социальной политики, которые регулярно входят в топ-10 среди обращений граждан.

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