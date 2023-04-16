В Омске мужчина погиб под колесами поезда

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Вечером 15 апреля в транспортную полицию поступило сообщение о трупе мужчины на железнодорожных путях станции Входная.
Выяснилось, погибшим был 60-летний местный житель. Он возвращался домой, шел близко к железной дороге. Омича сбил проходящий рабочий поезд. Травмы оказались не совместимы с жизнью.
Сейчас полиция и следователи устанавливают все детали происшествия.
Правоохранители обратились к омичам: грубое нарушение правил поведения на транспортных объектах может привести к трагическим последствиям. Переходить железную дорогу следует только в строго установленных местах, обращая внимание на сигнал светофора. Идти вдоль путей на расстоянии ближе пяти метров запрещено.