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В Омске мужчина погиб под колесами поезда

16 апреля 2023, 10:14
Фото: 1MI
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Омич шел вдоль железнодорожных путей.

Вечером 15 апреля в транспортную полицию поступило сообщение о трупе мужчины на железнодорожных путях станции Входная.

Выяснилось, погибшим был 60-летний местный житель. Он возвращался домой, шел близко к железной дороге. Омича сбил проходящий рабочий поезд. Травмы оказались не совместимы с жизнью.

Сейчас полиция и следователи устанавливают все детали происшествия.

Правоохранители обратились к омичам: грубое нарушение правил поведения на транспортных объектах может привести к трагическим последствиям. Переходить железную дорогу следует только в строго установленных местах, обращая внимание на сигнал светофора. Идти вдоль путей на расстоянии ближе пяти метров запрещено.

#Смерть#Поезд#Железная дорога#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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