В Омске мужчина погиб под колесами поезда

Правоохранители обратились к омичам: грубое нарушение правил поведения на транспортных объектах может привести к трагическим последствиям. Переходить железную дорогу следует только в строго установленных местах, обращая внимание на сигнал светофора. Идти вдоль путей на расстоянии ближе пяти метров запрещено.