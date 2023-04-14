РАНХиГС предлагает программы переквалификации для россиян старше 50 лет

По словам старшего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктора Ляшка, спрос на специалистов от 50 лет обусловлен рядом факторов. Возрастные сотрудники обладают большим жизненным опытом, а также способностью выстраивать отношения как внутри коллектива, так и за пределами организации. Как правило, они не имеют завышенных зарплатных требований, зная цену своему опыту и навыкам; лояльны к решениям руководителей и способны пойти на компромисс, инициативны, исполнительны и обладают организаторскими способностями. Сотрудники старше 50 лет являются хорошими наставниками для молодых специалистов и становятся связующим звеном между руководством организации и коллективом. Об этом сообщает newsnn.ru.