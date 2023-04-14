РАНХиГС предлагает программы переквалификации для россиян старше 50 лет

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
В соответствии с федеральным проектом «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» РАНХиГС предлагает слушателям от 50 лет и старше пройти курс бесплатного повышения квалификации. Кроме того, таким специалистам предоставляется возможность получить дополнительное профобразование. Участниками программы могут стать жители всех регионов России.
По словам старшего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктора Ляшка, спрос на специалистов от 50 лет обусловлен рядом факторов. Возрастные сотрудники обладают большим жизненным опытом, а также способностью выстраивать отношения как внутри коллектива, так и за пределами организации. Как правило, они не имеют завышенных зарплатных требований, зная цену своему опыту и навыкам; лояльны к решениям руководителей и способны пойти на компромисс, инициативны, исполнительны и обладают организаторскими способностями. Сотрудники старше 50 лет являются хорошими наставниками для молодых специалистов и становятся связующим звеном между руководством организации и коллективом. Об этом сообщает newsnn.ru.
Чаще всего слушатели старше 50 лет отдают предпочтение программам: «Менеджер по работе с маркетплейсами», «Управление персоналом и кадровое делопроизводство», «Специалист в сфере закупок», «Microsoft Office с нуля до продвинутого пользователя», «1С для начинающих».
Всего слушателям предлагается 1000 бесплатных образовательных программ РАНХиГС. Для различных субъектов РФ предоставляются программы в соответствии с потребностями местного рынка труда. Специалисты обучаются как в очном, так и в дистанционном формате.
Стать участниками федерального проекта могут граждане от 50 лет и старше; безработные; учащиеся последних курсов и выпускники ссузов и вузов; находящиеся в декрете или неработающие женщины с детьми до 7 лет; россияне младше 35 лет, не имеющие среднего специального и высшего образования; окончившие службу в армии нетрудоустроенные граждане; а также находящиеся под риском увольнения и ряд иных категорий.
Данные о проекте и порядок зачисления на курс можно изучить на сайте. Узнать подробную информацию о бесплатных программах переподготовки можно в соцсетях VK, ОК и Telegram. Получить ответы на вопросы также можно в кол-центре проекта, позвонив по номеру: 8 (804) 700-07-70 или отправив письмо по электронной почте [email protected]