Юрист предупреждает: отпуск в мае может быть невыгоден с финансовой точки зрения

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Юрист рекомендует брать отпуск в месяцы с меньшим количеством праздников, так как это будет выгоднее с финансовой точки зрения, питшет iz.ru.
Кроме того, Бабич напомнил, что работодатель может отказать в предоставлении отпуска между майскими праздниками, и предупредил о необходимости согласования с работодателем внесения изменений в график отпусков.
Однако, согласно закону, есть отдельные категории граждан, которые имеют право на отпуск в любое время, такие как многодетные родители с несовершеннолетними детьми и ветераны боевых действий.