Юрист предупреждает: отпуск в мае может быть невыгоден с финансовой точки зрения

В интервью радио Sputnik руководитель правового департамента «Конфедерации труда России» и член ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич объяснил, что количество праздничных и выходных дней в месяце влияет на размер оплаты отпуска.