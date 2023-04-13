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Юрист предупреждает: отпуск в мае может быть невыгоден с финансовой точки зрения

13 апреля 2023, 16:12
В интервью радио Sputnik руководитель правового департамента «Конфедерации труда России» и член ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич объяснил, что количество праздничных и выходных дней в месяце влияет на размер оплаты отпуска.

Юрист рекомендует брать отпуск в месяцы с меньшим количеством праздников, так как это будет выгоднее с финансовой точки зрения, питшет iz.ru.

Кроме того, Бабич напомнил, что работодатель может отказать в предоставлении отпуска между майскими праздниками, и предупредил о необходимости согласования с работодателем внесения изменений в график отпусков.

Однако, согласно закону, есть отдельные категории граждан, которые имеют право на отпуск в любое время, такие как многодетные родители с несовершеннолетними детьми и ветераны боевых действий.

#Общество
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