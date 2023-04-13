Опрос: деформация передней части и дверных проемов — главные причины для замены авто

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Согласно данным исследования, невозможность полного восстановления является главной причиной замены авто на новый для 80% респондентов. Другими причинами также являются деформация передней части и дверных проемов автомобиля, пишет iz.ru.
В опросе участвовали 1200 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в крупных городах России, и исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в январе 2023 года.
Кроме того, отмечается, что почти треть клиентов сервисов по поиску подержанных авто в хорошем состоянии приходят туда после того, как их предыдущий автомобиль попал в аварию.