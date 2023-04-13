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Опрос: деформация передней части и дверных проемов — главные причины для замены авто

13 апреля 2023, 15:49
Группа «Ренессанс страхование» и сервис «Автокод» опубликовали результаты опроса, по которому выявили основные причины замены автомобиля после ДТП у россиян.

Согласно данным исследования, невозможность полного восстановления является главной причиной замены авто на новый для 80% респондентов. Другими причинами также являются деформация передней части и дверных проемов автомобиля, пишет iz.ru.

В опросе участвовали 1200 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в крупных городах России, и исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в январе 2023 года.

Кроме того, отмечается, что почти треть клиентов сервисов по поиску подержанных авто в хорошем состоянии приходят туда после того, как их предыдущий автомобиль попал в аварию.

#Общество
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