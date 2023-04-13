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Онлайн-марафон «Ближе к делу» от «Синергии» поможет школьникам с выбором профессии

13 апреля 2023, 05:00
Фото: 1MI
Инициативу «Ближе к делу» поддержали проект «Билет в будущее», Комитет Госдумы по молодежной политике, Минцифры России, РДДМ «Движение Первых» и Росмолодежь.Карьера.

Пятидневный онлайн-марафон пройдет с 17 по 21 апреля 2023 года на площадках проекта Synergy Start Университета «Синергия». В нем смогут принять участие школьники 8–11 классов и студенты колледжей.

Ребята пройдут профориентационные тесты, узнают, какие «гибкие» навыки (soft skills) нужны для построения успешной карьеры, поговорят с консультантами и психологами.

Учащимся расскажут, как поступить в образовательные организации, как работают крупные корпорации, какова специфика работы молодежного предпринимательства и так далее. Самые активные смогут поучаствовать в розыгрыше призов от организаторов и партнеров онлайн-марафона.

Выпускники «Ближе к делу» получат именные сертификаты и чек-лист по профориентации с полезными упражнениями и заданиями.

В прошлом году проект «Синергии» помог определиться с будущей профессией более 100 тысячам учащихся. Выяснилось, что большинство ребят склонны работать в IT, промпроизводстве, креативной индустрии, медицине, маркетинге и строительстве.

«В быстро и непредсказуемо меняющемся мире очень сложно сориентироваться: новые профессии стремительно появляются, старые теряют актуальность или исчезают вовсе, а кардинально менять профессию приходится несколько раз за жизнь. Неудивительно, что 70% российских школьников, по данным экспертов, не могут ответить на вопрос, какую профессию они хотели бы получить в будущем.

Наша задача — помочь школьникам четче осознать собственные интересы и дать им инструменты, которые помогут сориентироваться в огромном поле профессиональных возможностей. Только хорошо понимая себя, подросток сможет осознанно выбрать направление, в котором он действительно хочет развиваться, и выстроить стратегию такого развития», — отметил ректор Университета «Синергия» Артем Васильев.

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