Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:22

Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

На юге Москвы загорелись несколько автомобилей такси

13 апреля 2023, 04:22
Несколько автомобилей такси загорелись на Братеевской улице в Южном административном округе Москвы.

Источник «360» сообщил о произошедшем в ночь на 13 апреля инциденте, когда три автомобиля такси без номерных знаков загорелись на Братеевской улице в Южном административном округе Москвы. Еще три машины такси получили повреждения от высокой температуры. Общая площадь пожара составила 8 квадратных метров. По сообщению источника, в результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания машин устанавливается специалистами.

В другом инциденте, на 372-м километре автодороги М-7 «Волга» в районе Большой Сосновы, во время движения загорелся междугородний автобус. Для тушения произошедшего происшествия были привлечены две единицы спецтехники и девять спасателей, но никто не пострадал или не погиб в результате инцидента.

Подпишитесь
Строить логопарк в Омске будут участники войны за рынок нелегальных мигрантов
Вчера, 11:52
«В Сибирь приходит зима». Синоптики заявили о сильном похолодании в Омской области
Вчера, 03:12
Суд отказался банкротить фирму, которая оскандалилась из-за ремонта в Омской крепости
Вчера, 12:15
И стар, и млад. Тысячи омичей закрыли сезон вместе с «Авангардом»
Вчера, 23:43
Омский Союз ветеранов оказался не причастен к сборам средств с сотрудников ОмГУ
Вчера, 15:09
Омских полицейских подозревают в убийстве мужчины при задержании
Сегодня, 03:00