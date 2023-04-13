На юге Москвы загорелись несколько автомобилей такси

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Источник «360» сообщил о произошедшем в ночь на 13 апреля инциденте, когда три автомобиля такси без номерных знаков загорелись на Братеевской улице в Южном административном округе Москвы. Еще три машины такси получили повреждения от высокой температуры. Общая площадь пожара составила 8 квадратных метров. По сообщению источника, в результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания машин устанавливается специалистами.
В другом инциденте, на 372-м километре автодороги М-7 «Волга» в районе Большой Сосновы, во время движения загорелся междугородний автобус. Для тушения произошедшего происшествия были привлечены две единицы спецтехники и девять спасателей, но никто не пострадал или не погиб в результате инцидента.