На юге Москвы загорелись несколько автомобилей такси

В другом инциденте, на 372-м километре автодороги М-7 «Волга» в районе Большой Сосновы, во время движения загорелся междугородний автобус. Для тушения произошедшего происшествия были привлечены две единицы спецтехники и девять спасателей, но никто не пострадал или не погиб в результате инцидента.