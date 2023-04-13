Из-за обнаружения британской бомбы в Германии эвакуированы до 6 тысяч человек

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
Снаряд весом 250 кг был обнаружен утром на строительной площадке в центре города Нойс, после осмотра которой было выявлено пять подозрительных участков. Взрыв такой бомбы мог бы нанести разрушительные повреждения в радиусе 200 метров.
Снаряд был успешно обезврежен, пишет iz.ru. В связи с происшествием были изменены несколько автобусных маршрутов, а городские власти попросили автомобилистов объезжать участок в районе площади Alexianerplatz.