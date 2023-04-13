Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:14

Published Сегодня, 18:14

Modified Сегодня, 18:17

Updated Сегодня, 18:17

Из-за обнаружения британской бомбы в Германии эвакуированы до 6 тысяч человек

13 апреля 2023, 18:14
Согласно сообщению издания Bild, из-за обнаружения британской бомбы в Германии были эвакуированы до 6 тысяч человек.

Снаряд весом 250 кг был обнаружен утром на строительной площадке в центре города Нойс, после осмотра которой было выявлено пять подозрительных участков. Взрыв такой бомбы мог бы нанести разрушительные повреждения в радиусе 200 метров.

Снаряд был успешно обезврежен, пишет iz.ru. В связи с происшествием были изменены несколько автобусных маршрутов, а городские власти попросили автомобилистов объезжать участок в районе площади Alexianerplatz.

Подпишитесь
Строить логопарк в Омске будут участники войны за рынок нелегальных мигрантов
Вчера, 11:52
Важно. В Омске возбудили уголовное дело на полицейских за смерть мужчины при задержании
Сегодня, 10:52
«Малыш вовсю резвится». В конном клубе омичам показали недавно родившегося жеребенка
Сегодня, 10:09
Омский дептранс будет кронировать деревья, мешающие трамваю №7
Сегодня, 08:45
Контракт на 15 млн. Беженцев из ЛДНР и Украины разместят в омской гостинице «Иртыш»
Сегодня, 09:33
Пытались успокоить. В омском МВД прокомментировали смерть буйного соседа
Сегодня, 06:08