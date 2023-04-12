В РЭО сообщили о строительстве двух заводов по переработке мусора в Башкирии

Posted Сегодня, 18:36
Published Сегодня, 18:36
Modified Сегодня, 18:36
Updated Сегодня, 18:36
Правительство республики уже заключило концессионные соглашения с инвестором на строительство объектов.
По данным, озвученным главой РЭО Денисом Буцаевым, комплексные объекты обращения с твердыми коммунальными отходами будут возведены на территории Башкортостана в рамках двух концессионных соглашений на общую сумму 4,374 млрд рублей.
Общая мощность КПО по переработке отходов будет достигать ежегодно 205 тыс. тонн, а по утилизации — 73 тыс. тонн. Эти проекты РЭО поддержит в объеме до 95% от всей суммы инвестиций при помощи финансирования за счет средств от размещения собственных облигаций. Таким образом, на строительство будет направлено порядка 3,914 млрд рублей.
Башкортостан приблизится к 100% уровню обработки твердых коммунальных отходов и снижению их захоронения вдвое благодаря открытию новых КПО.
Согласно заявлению Андрея Назарова, премьер-министра правительства региона, работы, осуществляемые на территории республики, направлены на результат. Все они выполняются соответственно установленным срокам. Об этом сообщает 360tv.ru.
По словам Назарова, когда в республике заработают новые мусороперерабатывающие комплексы, для Башкирии будет закрыта тема переполнения существующих полигонов в зоне, подведомственной региональному оператору № 2. Кроме того, при помощи запуска КПО в эксплуатацию Башкортостану удастся достичь показателей нацпроекта „Экология“, осуществляя 100%-ную сортировку отходов и сократив объемы ТКО, вывозимых на полигоны, на 50%.
Комплексы по переработке отходов будут расположены в Краснокамском и Дюртюлинском районах Башкирии; их мощности по обработке ТКО составят соответственно 115 и 90 тысяч тонн в год, по утилизации — 41 и 32 тысячи тонн. В проекты будет инвестировано 2,317 и 2,056 млрд рублей соответственно.
По словам Сергея Королева, заместителя гендиректора РЭО по инвестиционному развитию, помощь в строительстве новых объектов будет оказана также на этапах формирования техзадания и разработки проектной документации. Королев выразил надежду на то, что финансовое закрытие и выход инвестора на стройплощадку произойдет уже к началу 2024 года, а запуск предприятий в эксплуатацию состоится согласно плану – в конце 2025 года.
В роли сторон при заключении концессионных соглашений выступили правительство Башкирии и предприятия ООО «Русэкогрупп - Краснокамск», ООО «Русэкогрупп - Дюртюлинский». Объемы финансовых инвестиций по проектам обозначены с учетом НДС.