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В РЭО сообщили о строительстве двух заводов по переработке мусора в Башкирии

12 апреля 2023, 18:36
В Башкирии до конца 2025 года запустят в эксплуатацию два заводских комплекса по переработке твердых коммунальных отходов общей мощностью обработки 205 тысяч тонн. ППК «РЭО» окажет двум проектам поддержку на 3,9 млрд рублей. Общий объем инвестиций по башкирским КПО составляет 4,3 млрд рублей.

Правительство республики уже заключило концессионные соглашения с инвестором на строительство объектов.

По данным, озвученным главой РЭО Денисом Буцаевым, комплексные объекты обращения с твердыми коммунальными отходами будут возведены на территории Башкортостана в рамках двух концессионных соглашений на общую сумму 4,374 млрд рублей.

Общая мощность КПО по переработке отходов будет достигать ежегодно 205 тыс. тонн, а по утилизации — 73 тыс. тонн. Эти проекты РЭО поддержит в объеме до 95% от всей суммы инвестиций при помощи финансирования за счет средств от размещения собственных облигаций. Таким образом, на строительство будет направлено порядка 3,914 млрд рублей.

Башкортостан приблизится к 100% уровню обработки твердых коммунальных отходов и снижению их захоронения вдвое благодаря открытию новых КПО.

Согласно заявлению Андрея Назарова, премьер-министра правительства региона, работы, осуществляемые на территории республики, направлены на результат. Все они выполняются соответственно установленным срокам. Об этом сообщает 360tv.ru.

По словам Назарова, когда в республике заработают новые мусороперерабатывающие комплексы, для Башкирии будет закрыта тема переполнения существующих полигонов в зоне, подведомственной региональному оператору № 2. Кроме того, при помощи запуска КПО в эксплуатацию Башкортостану удастся достичь показателей нацпроекта „Экология“, осуществляя 100%-ную сортировку отходов и сократив объемы ТКО, вывозимых на полигоны, на 50%.

Комплексы по переработке отходов будут расположены в Краснокамском и Дюртюлинском районах Башкирии; их мощности по обработке ТКО составят соответственно 115 и 90 тысяч тонн в год, по утилизации — 41 и 32 тысячи тонн. В проекты будет инвестировано 2,317 и 2,056 млрд рублей соответственно.

По словам Сергея Королева, заместителя гендиректора РЭО по инвестиционному развитию, помощь в строительстве новых объектов будет оказана также на этапах формирования техзадания и разработки проектной документации. Королев выразил надежду на то, что финансовое закрытие и выход инвестора на стройплощадку произойдет уже к началу 2024 года, а запуск предприятий в эксплуатацию состоится согласно плану – в конце 2025 года.

В роли сторон при заключении концессионных соглашений выступили правительство Башкирии и предприятия ООО «Русэкогрупп - Краснокамск», ООО «Русэкогрупп - Дюртюлинский». Объемы финансовых инвестиций по проектам обозначены с учетом НДС.

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