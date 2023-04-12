В РЭО сообщили о строительстве двух заводов по переработке мусора в Башкирии

По словам Сергея Королева, заместителя гендиректора РЭО по инвестиционному развитию, помощь в строительстве новых объектов будет оказана также на этапах формирования техзадания и разработки проектной документации. Королев выразил надежду на то, что финансовое закрытие и выход инвестора на стройплощадку произойдет уже к началу 2024 года, а запуск предприятий в эксплуатацию состоится согласно плану – в конце 2025 года.