Тренер по фитнесу рассказала, как избежать «пивного живота» и сохранить здоровье

Персональный тренер по фитнесу Анастасия Медведева объяснила, что «пивной живот» у мужчин вызывается не только употреблением пива, но и гиподинамией, и обилием калорийной пищи.