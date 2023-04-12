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Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Тренер по фитнесу рассказала, как избежать «пивного живота» и сохранить здоровье

12 апреля 2023, 12:46
Персональный тренер по фитнесу Анастасия Медведева объяснила, что «пивной живот» у мужчин вызывается не только употреблением пива, но и гиподинамией, и обилием калорийной пищи.

Она назвала несколько факторов, влияющих на образование жира на животе, в том числе висцеральное ожирение и газообразование, которые возникают из-за неправильного питания, пишет Pravda.Ru.

Медведева отметила, что алкоголь может подавлять мужской гормон тестостерон, который отвечает за рост мышечной массы, силу и снижение количества висцерального жира, что является более серьезным фактором, влияющим на «пивной живот».

Для борьбы с этой проблемой требуется комплексный подход, включающий в себя силовые тренировки, наращивание повседневной активности, коррекцию ежедневного рациона и нормализацию количества часов сна для снятия общего стресса, отметила специалист.

#Общество
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