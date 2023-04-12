Тренер по фитнесу рассказала, как избежать «пивного живота» и сохранить здоровье

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Она назвала несколько факторов, влияющих на образование жира на животе, в том числе висцеральное ожирение и газообразование, которые возникают из-за неправильного питания, пишет Pravda.Ru.
Медведева отметила, что алкоголь может подавлять мужской гормон тестостерон, который отвечает за рост мышечной массы, силу и снижение количества висцерального жира, что является более серьезным фактором, влияющим на «пивной живот».
Для борьбы с этой проблемой требуется комплексный подход, включающий в себя силовые тренировки, наращивание повседневной активности, коррекцию ежедневного рациона и нормализацию количества часов сна для снятия общего стресса, отметила специалист.