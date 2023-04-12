Сергей Гребенников: В сферу недвижимости активно внедряются информационные технологии

Дискуссия прошла под эгидой кластера «РАЭК / Недвижимость» - отраслевого объединения специалистов в сфере недвижимости. Олег Казаков, директор по развитию Atom Media Group и сопредседатель кластера «РАЭК / Недвижимость», рассказал о кластере и о трендах цифровизации рынка недвижимости. Он также отметил, что тема цифровизации в сфере недвижимости будет широко обсуждаться на секции кластера на 27-м Российском интернет-форуме, который состоится в Подмосковье с 24 по 26 мая.