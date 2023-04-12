Сергей Гребенников: В сферу недвижимости активно внедряются информационные технологии

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Организатором встречи выступила Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), а модератором круглого стола стал директор РАЭК и член Общественной палаты РФ Сергей Гребенников. Он отметил, что современные технологии повышают комфорт клиентов и доверие покупателей, а также способствуют увеличению инвестиций в недвижимость.
Спикеры обсудили актуальные ИТ-решения в недвижимости, тренды PropTech на 2023 год и опыт внедрения информационных технологий в сфере недвижимости в России и за рубежом, пишет inkazan.ru.
В дискуссии приняли участие эксперты со стороны государственных органов, застройщиков и агентств. Они обменялись данными о внедрении информационных технологий и идеями по совместной работе. Специалисты также поделились опытом в области внедрения сложных технологических решений и исследования портрета потребителей в сфере недвижимости.
Заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике Артём Кирьянов рассказал, что строительная отрасль устояла в трудный период, а жилищное строительство вышло на рекордный уровень.
Дискуссия прошла под эгидой кластера «РАЭК / Недвижимость» - отраслевого объединения специалистов в сфере недвижимости. Олег Казаков, директор по развитию Atom Media Group и сопредседатель кластера «РАЭК / Недвижимость», рассказал о кластере и о трендах цифровизации рынка недвижимости. Он также отметил, что тема цифровизации в сфере недвижимости будет широко обсуждаться на секции кластера на 27-м Российском интернет-форуме, который состоится в Подмосковье с 24 по 26 мая.