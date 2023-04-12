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Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Россиянин совершил кругосветное путешествие и поделился уникальными историями

12 апреля 2023, 12:59
23-летний путешественник Георгий Копосов из России совершил кругосветное путешествие и рассказал Pravda.Ru удивительные истории из самых отдаленных уголков мира.

В Кении на водопадах Томпсона Георгий встретил группу девочек из местной «элитной» школы, которые впервые увидели белого человека. В Перу, на озере Титикака, он посетил племя Урос, которые живут на плавучих тростниковых островах. В Северной Эфиопии, в Афаре, Георгий познакомился с местным народом, считающим, что мужчина не является настоящим, если не убивал. В самом горячем месте на Земле, вулкане Даллол, местные жители живут всего 35–40 лет и питаются только козьим мясом и молоком. В Эквадорской Амазонии Георгий посетил полностью изолированные племена, которые жгут древесный термитник вместо репеллента.

В общей сложности путешествие продолжалось 202 дня, в которых было преодолено расстояние примерно в 190 тысяч километров.

Сейчас Георгий Копосов занимается популяризацией науки в России после того, как попал в африканские СМИ, сняв удивительную миграцию животных в парке Масаи-Мара в Кении с воздушного шара.

#Общество
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