Россиянин совершил кругосветное путешествие и поделился уникальными историями

В Кении на водопадах Томпсона Георгий встретил группу девочек из местной «элитной» школы, которые впервые увидели белого человека. В Перу, на озере Титикака, он посетил племя Урос, которые живут на плавучих тростниковых островах. В Северной Эфиопии, в Афаре, Георгий познакомился с местным народом, считающим, что мужчина не является настоящим, если не убивал. В самом горячем месте на Земле, вулкане Даллол, местные жители живут всего 35–40 лет и питаются только козьим мясом и молоком. В Эквадорской Амазонии Георгий посетил полностью изолированные племена, которые жгут древесный термитник вместо репеллента.