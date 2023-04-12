РЭО напомнил о правилах проведения субботников

Гендиректор РЭО Денис Буцаев напомнил, что каждый год после зимы во всех регионах страны благоустройство территорий начинается со сбора большого количество бытового и растительного мусора. Так, в 2022 году при поддержке оператора прошло более 60 субботников в рамках всероссийской акции «Зеленый десант». В ходе уборки территорий за апрель - май добровольцы собрали 62,7 тонны отходов. Следует отметить, что это лишь небольшая часть от общего количества мусора, который экодобровольцы и активисты собирают каждую весну во время уборки дворов.