РЭО напомнил о правилах проведения субботников

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Гендиректор РЭО Денис Буцаев напомнил, что каждый год после зимы во всех регионах страны благоустройство территорий начинается со сбора большого количество бытового и растительного мусора. Так, в 2022 году при поддержке оператора прошло более 60 субботников в рамках всероссийской акции «Зеленый десант». В ходе уборки территорий за апрель - май добровольцы собрали 62,7 тонны отходов. Следует отметить, что это лишь небольшая часть от общего количества мусора, который экодобровольцы и активисты собирают каждую весну во время уборки дворов.
По словам Буцаева, при проведении субботников на общественных территориях за вывоз мусора отвечают организаторы таких мероприятий. Большей частью это администрация населенных пунктов. Вывозить отходы может или муниципалитет, или региональный оператор. Для этого нужно заключить соответствующее соглашение.
Следует отметить, что во время массовой уборки территорий значительно увеличивается количество заявок регоператору на вывоз ТКО. При этом отмечается высокий запрос на вывоз мусора и с контейнерных площадок, и из точек временного сбора отходов. Стеклотара, макулатура, предметы обихода, мебель, бытовая техника, окурки – все это относится к твердым коммунальным отходам. В данную категорию не входят срубленные деревья, шины, строительные материалы. Для вывоза этих видов отходов управляющие компании должны заключать дополнительные договоры.
Замгендиректора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов рассказал, что зачастую в период уборки территорий организаторы не следят, чтобы растительные отходы не складировались вместе с бытовым мусором. В результате ветви и листва оказываются у мусорных баков или внутри них. Представитель компании пояснил, что для вывоза растительных отходов, особенно крупногабаритных, региональный оператор должен привлекать специализированную технику. А если мусор складирован около контейнеров, то техника регоператора должна еще и расчищать путь к ним.
К тому же растительные отходы быстро заполняют баки, что грозит образованием больших навалов. Кроме этого, данный вид мусора является легковоспламеняемым, что создает серьезную угрозу пожара на контейнерных площадках.
Сведения о навалах на мусорных площадках передаются оператору через систему «РЭО Радар», которая создана для сбора жалоб и сообщений по образованию стихийных свалок и несоблюдению правил сбора мусора. В частности, туда поступает информация о сбросе отходов I класса опасности, неприятных запахах, отсутствии контейнеров для РСО и других нарушениях. Каждое поступившее сообщение Российский экологический оператор сразу берет в работу.