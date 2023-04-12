Квартира на проспекте Вернадского в Москве загорелась

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
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Updated Сегодня, 05:23
Площадь возгорания составила 5 квадратных метров, никто не пострадал. Причины произошедшего выясняются, пишет 360tv.ru.
Еще один пожар произошел в ночь на 12 апреля в четырехкомнатной квартире на 1-м Николощеповском переулке в Центральном административном округе Москвы. На месте происшествия обнаружена площадь возгорания в 10 квадратных метров, тушение затруднили деревянные перекрытия и большое количество вещей. Эвакуации жильцов не потребовалось, о пострадавших не сообщается.