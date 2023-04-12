Квартира на проспекте Вернадского в Москве загорелась

В Москве на проспекте Вернадского произошел пожар в одной из квартир 16-этажного дома. Сообщение о происшествии поступило на номер «112» 12 апреля утром. Спасатели выяснили, что густой черный дым идет из квартиры на 13-м этаже, где загорелись вещи и мебель на балконе.