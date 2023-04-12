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Квартира на проспекте Вернадского в Москве загорелась

12 апреля 2023, 05:19
В Москве на проспекте Вернадского произошел пожар в одной из квартир 16-этажного дома. Сообщение о происшествии поступило на номер «112» 12 апреля утром. Спасатели выяснили, что густой черный дым идет из квартиры на 13-м этаже, где загорелись вещи и мебель на балконе.

Площадь возгорания составила 5 квадратных метров, никто не пострадал. Причины произошедшего выясняются, пишет 360tv.ru.

Еще один пожар произошел в ночь на 12 апреля в четырехкомнатной квартире на 1-м Николощеповском переулке в Центральном административном округе Москвы. На месте происшествия обнаружена площадь возгорания в 10 квадратных метров, тушение затруднили деревянные перекрытия и большое количество вещей. Эвакуации жильцов не потребовалось, о пострадавших не сообщается.

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