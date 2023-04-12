Глава минтранса Ростовской области спровоцировал недовольство из-за дорожного вопроса

В 2020 году большой общественный резонанс вызвала компания «Т-Транс», которая была назначена основным подрядчиком минтранса по региону. Фирма, которая заработала в конце 2020 года, смогла получить контракты на 29 миллиардов рублей. Это привлекло внимание силовых структур. Подозрение у Федеральной антимонопольной службы вызвали фирмы «Т-Транс», «Ростовское ДСУ», «Дорспецстрой», «РостовАвтоДорСтрой», «Таганрогское ДСУ», которые ведомство заподозрило в картельном сговоре на торгах. Позднее в офисах компаний, фигурирующих в данном разбирательстве, и минтрансе состоялись обыски.