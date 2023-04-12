Глава минтранса Ростовской области спровоцировал недовольство из-за дорожного вопроса

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Как сообщает newizv.ru, в летний период в Ростовской области наблюдаются серьезные дорожные заторы в направлении курортов Черного моря и в обратную сторону. Но в 2023 году все началось гораздо раньше: недавно произошел дорожный затор аж на 100 километров. Причинами такой огромной пробки назвали проводящиеся на трассе ремонтные работы, обильные осадки и ненадлежащую уборку дорожного полотна.
Ранее к дорожной инфраструктуре Ростовской области также было привлечено много внимания. При этом в скандалах нередко фигурировало имя главы министерства транспорта — заместителя губернатора региона Владимира Окунева, который отвечает за решение проблем дорожно-транспортной и строительной сфер.
В 2020 году большой общественный резонанс вызвала компания «Т-Транс», которая была назначена основным подрядчиком минтранса по региону. Фирма, которая заработала в конце 2020 года, смогла получить контракты на 29 миллиардов рублей. Это привлекло внимание силовых структур. Подозрение у Федеральной антимонопольной службы вызвали фирмы «Т-Транс», «Ростовское ДСУ», «Дорспецстрой», «РостовАвтоДорСтрой», «Таганрогское ДСУ», которые ведомство заподозрило в картельном сговоре на торгах. Позднее в офисах компаний, фигурирующих в данном разбирательстве, и минтрансе состоялись обыски.
Год спустя в Ростовской области не удалось освоить 390 миллионов рублей, предназначавшиеся муниципалитетам для осуществления ремонта дорожного полотна, а также для проведения разметки. Согласно заявлению вице-губернатора, вина за случившееся лежит на муниципалитетах, которым не удалось своевременно собрать необходимую документацию.
В прошлом году ФАС в судебном порядке установила наличие сговора администрации региона с подрядчиками для выполнения проекта по реконструкции мостовых пролетов на улице Малиновского. В конкурсе закупок одержал победу «Ростовавтомост», которому и выделили 2,25 миллиарда рублей.
Весной текущего года в ведомстве обнаружили очередной сговор при распределении 24 миллиардов. К делу опять оказались причастны «РостовАвтоДорСтрой», «Ростовское ДСУ», «Таганрогское ДСУ», «ВолгоградАвтоДорСтрой», «Тацинское ДСУ», «Т-Транс». Согласно информации, которую удалось получить ФАС, действия данных компаний вызвали ограничение конкуренции в 121 аукционе по выбору подрядчика для строительно-ремонтных работ и содержанию дорог не только в Ростовской области, но и в Республике Адыгее и Волгоградской области.
Чиновники, которые инициировали разбирательство ситуации с дорожным затором в марте текущего года, возложили ответственность за такое происшествие на государственную компанию «Автодор». Владимир Окунев озвучил мнение, что трасса в пределах подведомственной ему области содержится хуже, чем в соседних регионах.