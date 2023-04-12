Эксперт: У Японии не получится выйти из ядерных проектов РФ

По словам эксперта, Япония сохраняет энергетический мостик с Россией за счет получения валюты за поставки сжиженного природного газа, который является крайне необходимым в условиях специальной военной операции. Если Токио откажется от тех 10 процентов ресурсов, которые получает от РФ, в стране начнется энергетический коллапс.