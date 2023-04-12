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Published Сегодня, 16:39

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Updated Сегодня, 16:41

Эксперт: У Японии не получится выйти из ядерных проектов РФ

12 апреля 2023, 16:39
Япония не может отказаться от участия в энергетических проектах на Сахалине из-за кризиса, заявил руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии Валерий Кистанов.

Об этом он заявил в беседе с Pravda.Ru.

Ранее японская сторона заявила о намерении продолжать участвовать в российских проектах, несмотря на прозападную политику и агрессивные действия.

По словам эксперта, Япония сохраняет энергетический мостик с Россией за счет получения валюты за поставки сжиженного природного газа, который является крайне необходимым в условиях специальной военной операции. Если Токио откажется от тех 10 процентов ресурсов, которые получает от РФ, в стране начнется энергетический коллапс.

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