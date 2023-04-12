Эксперт не верит в возможность использования нейросетью ядерного оружия

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Об этом он рассказал в интервью Pravda.RU.
Ульянов отметил, что для нанесения удара нейросетям нужно дать возможность управления ядерным оружием, а также научить их агрессивно реагировать и запускать его. Эксперт считает, что для запуска ядерного оружия человеческое участие должно оставаться максимальным.
Даже в отдаленной среднесрочной перспективе нейросети не будут управлять ядерным оружием, поскольку это не так необходимо и необходимо давать возможность контроля человеку, резюмировал специалист.