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Posted Сегодня, 16:33

Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

Эксперт не верит в возможность использования нейросетью ядерного оружия

12 апреля 2023, 16:33
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов заявил: вероятность того, что искусственный интеллект может уничтожить человечество с помощью ядерного оружия, крайне мала.

Об этом он рассказал в интервью Pravda.RU.

Ульянов отметил, что для нанесения удара нейросетям нужно дать возможность управления ядерным оружием, а также научить их агрессивно реагировать и запускать его. Эксперт считает, что для запуска ядерного оружия человеческое участие должно оставаться максимальным.

Даже в отдаленной среднесрочной перспективе нейросети не будут управлять ядерным оружием, поскольку это не так необходимо и необходимо давать возможность контроля человеку, резюмировал специалист.

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