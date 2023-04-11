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В России могут ввести налог на использование иностранной рабочей силы

11 апреля 2023, 14:29
Фото: piqsels.com
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести налог на использование иностранной рабочей силы. Предполагается, что мера должна стимулировать работодателей к активному найму россиян.

«На мой взгляд, необходимо также разработать механизм экономической мотивации предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, предусмотрев весомый налог за использование иностранной рабочей силы», — заявил руководитель СКР. Об этом информирует interfax.ru.

Кроме того, Бастрыкин высказался относительно целесообразности формирования дорожной карты по замещению трудовых мигрантов гражданами России. При этом он подчеркнул, что на рабочих местах необходимо обеспечить соотечественникам достойный уровень социально-трудовых гарантий.

Председатель Следственного комитета РФ призвал к внедрению вахтового метода использования рабочей силы из числа россиян с разработкой и применением механизма их перемещения из регионов с низким уровнем экономического развития в регионы, где чувствуется потребность в работниках.

Александр Бастрыкин также высказал мнение относительно необходимости усиления контроля за миграционными процессами с введением обязательной геномной регистрации (ДНК-тестирования) всех иностранных граждан, прибывающих в РФ, данные о которой, помимо всего, потребуется фиксировать в едином удостоверяющем личность иностранца документе с электронным носителем информации.

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