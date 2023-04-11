Стала известна программа ПМЭФ-2023

Основная деловая программа ПМЭФ в 2023 году включает более 150 сессий, мастер-классов, бизнес-встреч, в том числе традиционный деловой завтрак Сбера и события с участием фармацевтических компаний. Она разделена на четыре тематических направления, посвященных вопросам развития мировой экономики в эпоху глобальных перемен, изменениям в российской экономике в условиях международного давления, построению технологического суверенитета и стратегии народосбережения и повышения качества жизни граждан.