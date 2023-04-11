Стала известна программа ПМЭФ-2023

Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:19
Updated Сегодня, 18:19
По словам советника президента РФ и ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, форум - это отражение важных результатов российской экономической политики и успешного диалога со стратегическими партнерами в разных сферах деятельности. Об этом пишет издание NewsNN.
Основная деловая программа ПМЭФ в 2023 году включает более 150 сессий, мастер-классов, бизнес-встреч, в том числе традиционный деловой завтрак Сбера и события с участием фармацевтических компаний. Она разделена на четыре тематических направления, посвященных вопросам развития мировой экономики в эпоху глобальных перемен, изменениям в российской экономике в условиях международного давления, построению технологического суверенитета и стратегии народосбережения и повышения качества жизни граждан.
В рамках международного сотрудничества для обсуждения глобальных вопросов запланировано шесть двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами из арабского мира, Индии, Китая, ЕАЭС - АСЕАН, Латинской Америки и ОАЭ. В этом году Объединенные Арабские Эмираты примут участие в форуме в качестве страны-гостя. Также пройдет региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (В20), объединяющий работу международных бизнес-ассоциаций.
На полях ПМЭФ также пройдут Форум малого и среднего предпринимательства (МСП), Форум креативного бизнеса, форум "Лекарственная безопасность" и Молодежный экономический форум, доступ к которым будет открыт в рамках пакета участника Дня кооперации по специальной цене.
Официальный партнёр ПМЭФ - медиахолдинг 1MI.