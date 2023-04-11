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Стала известна программа ПМЭФ-2023

11 апреля 2023, 18:19
В 2023 году Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Тема мероприятия - "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений".

По словам советника президента РФ и ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, форум - это отражение важных результатов российской экономической политики и успешного диалога со стратегическими партнерами в разных сферах деятельности. Об этом пишет издание NewsNN.

Основная деловая программа ПМЭФ в 2023 году включает более 150 сессий, мастер-классов, бизнес-встреч, в том числе традиционный деловой завтрак Сбера и события с участием фармацевтических компаний. Она разделена на четыре тематических направления, посвященных вопросам развития мировой экономики в эпоху глобальных перемен, изменениям в российской экономике в условиях международного давления, построению технологического суверенитета и стратегии народосбережения и повышения качества жизни граждан.

В рамках международного сотрудничества для обсуждения глобальных вопросов запланировано шесть двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами из арабского мира, Индии, Китая, ЕАЭС - АСЕАН, Латинской Америки и ОАЭ. В этом году Объединенные Арабские Эмираты примут участие в форуме в качестве страны-гостя. Также пройдет региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (В20), объединяющий работу международных бизнес-ассоциаций.

На полях ПМЭФ также пройдут Форум малого и среднего предпринимательства (МСП), Форум креативного бизнеса, форум "Лекарственная безопасность" и Молодежный экономический форум, доступ к которым будет открыт в рамках пакета участника Дня кооперации по специальной цене.

Официальный партнёр ПМЭФ - медиахолдинг 1MI.

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