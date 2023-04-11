Эксперт: Подъем доллара и евро не ослабляет рубль

Чирков объясняет рост рубля в 2022 году тем, что у России было "некуда тратить" валюту. Однако санкционное давление достигло пика, экономика пошла в рост, и рынки стабилизировались. Сейчас же, по словам эксперта, у России появилась возможность тратить валюту, что привело к ослаблению рубля по отношению к ведущим валютам.