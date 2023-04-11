Эксперт: Подъем доллара и евро не ослабляет рубль

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
По мнению эксперта, рынки не только стабильны, но и демонстрируют рост. Об этом сообщает издание Pravda.RU.
Чирков объясняет рост рубля в 2022 году тем, что у России было "некуда тратить" валюту. Однако санкционное давление достигло пика, экономика пошла в рост, и рынки стабилизировались. Сейчас же, по словам эксперта, у России появилась возможность тратить валюту, что привело к ослаблению рубля по отношению к ведущим валютам.
Однако все остальные факторы, кроме этого, играют на усиление рубля. Стабильные цены на товары традиционного российского экспорта, такие как нефть, газ, металлы, удобрения и уголь, также способствуют укреплению рубля. В то время, как в США и Европе наблюдается рекордная инфляция, Россия идет "на подъем", резюмировал эксперт.