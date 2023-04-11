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Published Сегодня, 16:15

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Updated Сегодня, 16:22

Эксперт: Подъем доллара и евро не ослабляет рубль

11 апреля 2023, 16:15
Подъем курса доллара и евро не является показателем ослабления рубля, а наоборот, играет на руку российской валюте. Об этом заявил доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Чирков.

По мнению эксперта, рынки не только стабильны, но и демонстрируют рост. Об этом сообщает издание Pravda.RU.

Чирков объясняет рост рубля в 2022 году тем, что у России было "некуда тратить" валюту. Однако санкционное давление достигло пика, экономика пошла в рост, и рынки стабилизировались. Сейчас же, по словам эксперта, у России появилась возможность тратить валюту, что привело к ослаблению рубля по отношению к ведущим валютам.

Однако все остальные факторы, кроме этого, играют на усиление рубля. Стабильные цены на товары традиционного российского экспорта, такие как нефть, газ, металлы, удобрения и уголь, также способствуют укреплению рубля. В то время, как в США и Европе наблюдается рекордная инфляция, Россия идет "на подъем", резюмировал эксперт.

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