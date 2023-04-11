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Эксперт: Как вернуться к обычному питанию после поста без риска для здоровья

11 апреля 2023, 16:24
Возвращение к обычным пищевым привычкам после соблюдения поста может быть непростым делом. Георгий Суренян, специалист по эриксоновской терапии, рассказал, что важно подходить к этому переходу постепенно, чтобы избежать потенциальных рисков для здоровья и осложнений для органов пищеварения.

После длительного поста не стоит набрасываться на еду сразу, так как переедание может привести к дискомфорту, вздутию живота и другим проблемам пищеварения. Кроме того, переедание может вызвать резкий скачок уровня сахара в крови, что особенно опасно для людей с диабетом или другими нарушениями обмена веществ. Переедание также может привести к увеличению веса и другим хроническим заболеваниям, рассказал эксперт в интервью изданию Pravda.Ru.

Чтобы избежать подобных проблем, важно постепенно восстанавливать полноценное питание, чтобы организм мог приспособиться к изменениям в рационе и избежать проблем с пищеварением. Постепенное восстановление питания позволяет восстановить связь с чувствами голода и сытости и предотвратить переедание. Также это способствует формированию здоровых пищевых привычек, что облегчает поддержание нормального веса.

После окончания поста рекомендуется сначала вводить в рацион легкоусвояемые продукты, богатые постным белком: молоко, творог, кисломолочные продукты и яйца. Эти продукты обеспечат организм необходимыми питательными веществами после длительного поста. Также важно пить достаточно воды для правильного пищеварения.

Продукты с высоким содержанием животного белка, жира, сахара и переработанные продукты следует вводить постепенно, чтобы предотвратить дискомфорт пищеварения, заключил Суренян.

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