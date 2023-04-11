Эксперт: Как вернуться к обычному питанию после поста без риска для здоровья

После длительного поста не стоит набрасываться на еду сразу, так как переедание может привести к дискомфорту, вздутию живота и другим проблемам пищеварения. Кроме того, переедание может вызвать резкий скачок уровня сахара в крови, что особенно опасно для людей с диабетом или другими нарушениями обмена веществ. Переедание также может привести к увеличению веса и другим хроническим заболеваниям, рассказал эксперт в интервью изданию Pravda.Ru.