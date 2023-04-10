Пожарный эксперт рассказал об опасности поджога травы

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
Назаров рассказал, что многие поджигают траву весной, чтобы избавиться от старой, но это можно сделать более безопасно, собрав траву в одно место и сжигая ее в бочке с водой рядом, пишет iz.ru со ссылкой на Lenta.Ru.
Он также отметил, что если не создать условия, чтобы огонь не перекинулся, поджигать нельзя. Ранее в Подмосковье открыли пожароопасный сезон в лесах, а в разных регионах уже происходят пожары, связанные с поджогом сухой травы.