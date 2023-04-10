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Published Сегодня, 16:56

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Пожарный эксперт рассказал об опасности поджога травы

10 апреля 2023, 16:56
Пожарный эксперт Сергей Назаров предупреждает об опасности поджога сухой травы из-за риска потерять контроль над огнем и его дальнейшего распространения.

Назаров рассказал, что многие поджигают траву весной, чтобы избавиться от старой, но это можно сделать более безопасно, собрав траву в одно место и сжигая ее в бочке с водой рядом, пишет iz.ru со ссылкой на Lenta.Ru.

Он также отметил, что если не создать условия, чтобы огонь не перекинулся, поджигать нельзя. Ранее в Подмосковье открыли пожароопасный сезон в лесах, а в разных регионах уже происходят пожары, связанные с поджогом сухой травы.

#Общество
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