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Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Парад Победы 9 мая пройдет в обычном формате на Красной площади

10 апреля 2023, 10:43
Отменять его не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Главный парад готовится и планируется к проведению", - сказал он.

Песков отметил, что решение о проведении торжественного мероприятия в регионах остается за губернаторами конкретного субъекта страны, - пишет "360".

"Это прерогатива управляющих. Исходя из интересов обеспечения безопасности граждан, они принимают соответствующие решения. Это единственный и главный приоритет", - подчеркнула пресс-секретарь главы государства.

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