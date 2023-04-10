Парад Победы 9 мая пройдет в обычном формате на Красной площади

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
"Главный парад готовится и планируется к проведению", - сказал он.
Песков отметил, что решение о проведении торжественного мероприятия в регионах остается за губернаторами конкретного субъекта страны, - пишет "360".
"Это прерогатива управляющих. Исходя из интересов обеспечения безопасности граждан, они принимают соответствующие решения. Это единственный и главный приоритет", - подчеркнула пресс-секретарь главы государства.