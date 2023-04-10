Москвич не смог войти в аэропорт из-за выключенного ноутбука

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Во время проверки на входе в аэропорт пассажиру сказали включить устройство, однако он не смог это сделать, так как не умел им пользоваться. Из-за этого сотрудники аэропорта отказались пустить его, пишет 360tv.ru.
Пассажир предложил сотрудникам аэропорта включить ноутбук или забрать его, пока он не вернется в Москву, но эти варианты были отвергнуты. В итоге мужчина вызвал полицию, но она не смогла помочь. Чтобы успеть на рейс, пассажир оставил ноутбук в машине, и затем его пустили в здание аэропорта. Представители Шереметьево заявили изданию «Подъем», что сотрудники аэропорта следовали инструкциям.