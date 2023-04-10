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Published Сегодня, 17:05

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Updated Сегодня, 17:07

Москвич не смог войти в аэропорт из-за выключенного ноутбука

10 апреля 2023, 17:05
Пассажира из Москвы не пустили в аэропорт Шереметьево из-за ноутбука, который он не смог включить. Согласно сообщению Telegram-канала Baza, мужчина, который должен был лететь в Тюмень, взял с собой ноутбук сына, чтобы передать его ему.

Во время проверки на входе в аэропорт пассажиру сказали включить устройство, однако он не смог это сделать, так как не умел им пользоваться. Из-за этого сотрудники аэропорта отказались пустить его, пишет 360tv.ru.

Пассажир предложил сотрудникам аэропорта включить ноутбук или забрать его, пока он не вернется в Москву, но эти варианты были отвергнуты. В итоге мужчина вызвал полицию, но она не смогла помочь. Чтобы успеть на рейс, пассажир оставил ноутбук в машине, и затем его пустили в здание аэропорта. Представители Шереметьево заявили изданию «Подъем», что сотрудники аэропорта следовали инструкциям.

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