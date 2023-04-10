Фитнес-тренер: Как не потерять форму на майских праздниках

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
В интервью Pravda.Ru он отметил, что набрать несколько килограммов жира за пару дней праздника невозможно. Однако не следует испытывать свой желудок на растяжение. Кроме этого, не стоит забывать о мере при употреблении алкоголя.
Шишкин также призвал не отказываться от семейных застолий, но следить за калорийностью потребляемой пищи и начинать с чего-то сытного. Он отметил, что изменение тела всегда имеет накопительный эффект, поэтому важно не уходить в крайности во время праздников.