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Фитнес-тренер: Как не потерять форму на майских праздниках

10 апреля 2023, 14:42
Фитнес-тренер Роман Шишкин поделился пятью практическими советами, которые помогут сохранить форму во время майских праздников.

В интервью Pravda.Ru он отметил, что набрать несколько килограммов жира за пару дней праздника невозможно. Однако не следует испытывать свой желудок на растяжение. Кроме этого, не стоит забывать о мере при употреблении алкоголя.

Шишкин также призвал не отказываться от семейных застолий, но следить за калорийностью потребляемой пищи и начинать с чего-то сытного. Он отметил, что изменение тела всегда имеет накопительный эффект, поэтому важно не уходить в крайности во время праздников.

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