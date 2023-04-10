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Posted 10 апреля 16:45

Published 10 апреля 16:45

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

Экспертное мнение: аукцион автомобильных номеров поможет уничтожить теневой бизнес

10 апреля 2023, 16:45
Автоэксперт Роман Солдатов заявили, что официальные аукционы на продажу красивых автомобильных регистрационных номеров могут привести к исчезновению теневого бизнеса, связанного с продажей этих номеров.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев направил обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой предоставить гражданам возможность покупать и продавать «красивые» номера на открытом аукционе через портал «Госуслуги», пишет iz.ru.

Солдатов отметил, что инициатива является отличной и позволит водителям легально приобрести те или иные номера. Однако он также отметил, что пока не ясно, как будут проводиться аукционы и как будут регулироваться цены.

#Общество
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