Экспертное мнение: аукцион автомобильных номеров поможет уничтожить теневой бизнес

Posted 10 апреля 16:45
Published 10 апреля 16:45
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Ранее стало известно, что депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев направил обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой предоставить гражданам возможность покупать и продавать «красивые» номера на открытом аукционе через портал «Госуслуги», пишет iz.ru.
Солдатов отметил, что инициатива является отличной и позволит водителям легально приобрести те или иные номера. Однако он также отметил, что пока не ясно, как будут проводиться аукционы и как будут регулироваться цены.