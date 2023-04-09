«Вынося из-под огня своего товарища». 27-летний омич погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 03:47
Updated Сегодня, 03:47
Глава Горьковского района Омской области сообщил о смерти жителя Георгиевского сельского поселения. На 27-м году жизни Александр Яворский погиб в зоне специальной военной операции.
«В бою на донецкой земле он погиб, вынося из-под вражеского огня своего товарища», — рассказал Михаил Болтрик. Он также сообщил, что военнослужащего посмертно наградили Орденом Мужества.
Как стало известно Городу55, Александр занимался спортом, окончил кадетскую школу. В зону СВО был призван в сентябре в рамках частичной мобилизации. У погибшего остались жена и маленький сын. Панихида прошла 6 апреля.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Александра Яворского.