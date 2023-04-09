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«Вынося из-под огня своего товарища». 27-летний омич погиб в зоне СВО

9 апреля 2023, 03:40
Фото: 1MI
иллюстрация

27-летний омич погиб в зоне СВО, спасая товарища

О смерти сообщил глава района, где проживал военнослужащий.

Глава Горьковского района Омской области сообщил о смерти жителя Георгиевского сельского поселения. На 27-м году жизни Александр Яворский погиб в зоне специальной военной операции.

«В бою на донецкой земле он погиб, вынося из-под вражеского огня своего товарища», — рассказал Михаил Болтрик. Он также сообщил, что военнослужащего посмертно наградили Орденом Мужества.

Как стало известно Городу55, Александр занимался спортом, окончил кадетскую школу. В зону СВО был призван в сентябре в рамках частичной мобилизации. У погибшего остались жена и маленький сын. Панихида прошла 6 апреля.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Александра Яворского.

#Смерть#Сво#Спецоперация#Происшествия#Общество#Новости#Омская область#Горьковский район
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