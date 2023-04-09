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Удобные диваны и USB-разъемы. В Омской области обновят электрички

9 апреля 2023, 03:58
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области появятся электрички с диванами и USB-разъемами

Новые поезда планируют поставить до конца этого года.

Пресс-служба «РЖД» сообщает, что в этом году холдинг обновит парк пригородных поездов в 15 субъектах России. Омская область указана в перечне.

Компания планирует закупить 42 состава, то есть 220 вагонов. Производитель — фирма «Демиховский машиностроительный завод». Новые поезда будут обслуживать пассажиров Омской области, а также Ярославской, Владимирской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Свердловской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского, Приморского, Хабаровского краев и Республики Башкортостан.

Первые поезда уже поступили в Башкирию. В ближайшее время новые электрички появятся в Кемеровской, Воронежской областях и в Алтайском крае. Когда составы обновят в нашем регионе, не сообщается.

Известно, что обновленные поезда на 90% состоят из отечественных комплектующих. В салонах — диваны и USB-разъемы для зарядки устройств. Составы оборудованы для людей с ограниченными возможностями здоровья: откидные аппарели, подъемники, крепления для инвалидных колясок, таблички дублированы шрифтом Брайля.

#Транспорт#РЖД#Электричка#Поезд#Общество#Город#Новости#Омская область#Россия
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