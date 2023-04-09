Удобные диваны и USB-разъемы. В Омской области обновят электрички

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Пресс-служба «РЖД» сообщает, что в этом году холдинг обновит парк пригородных поездов в 15 субъектах России. Омская область указана в перечне.
Компания планирует закупить 42 состава, то есть 220 вагонов. Производитель — фирма «Демиховский машиностроительный завод». Новые поезда будут обслуживать пассажиров Омской области, а также Ярославской, Владимирской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Свердловской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского, Приморского, Хабаровского краев и Республики Башкортостан.
Первые поезда уже поступили в Башкирию. В ближайшее время новые электрички появятся в Кемеровской, Воронежской областях и в Алтайском крае. Когда составы обновят в нашем регионе, не сообщается.
Известно, что обновленные поезда на 90% состоят из отечественных комплектующих. В салонах — диваны и USB-разъемы для зарядки устройств. Составы оборудованы для людей с ограниченными возможностями здоровья: откидные аппарели, подъемники, крепления для инвалидных колясок, таблички дублированы шрифтом Брайля.