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Редкий случай. У пожилого омича одновременно случились инфаркт и инсульт

9 апреля 2023, 05:00
Фото: 1MI
иллюстрация

Медики спасли омского пенсионера после инфаркта и инсульта одновременно

Сейчас пациент находится в реанимации.

77-летнему пенсионеру стало плохо в общественном транспорте. Пассажиры вызвали «скорую». Мужчину госпитализировали с признаками инсульта. В больницу пациент прибыл без сознания, в тяжелом состоянии, передает минздрав.

Медики ориентировались на результаты обследований, поскольку не могли поговорить с пенсионером. ЭКГ показала признаки инфаркта миокарда, а коронарография — сразу две острые сосудистые патологии. У пациенты случился обширный полушарный инсульт, к которому привел тромбоз средней мозговой артерии. Изменения в коронарном русле спровоцировали сердечный приступ.

Операция шла более трех часов. В палате присутствовали не только рентгенхирурги, но и неврологи, кардиологи, врачи-реаниматологи для оперативных консультаций.

Сейчас пациент находится в реанимации, но уже в сознании, дышит самостоятельно. Медики отмечают положительную динамику.

#Медицина#Здравоохранение#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#Минздрав
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