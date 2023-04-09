Редкий случай. У пожилого омича одновременно случились инфаркт и инсульт

Медики ориентировались на результаты обследований, поскольку не могли поговорить с пенсионером. ЭКГ показала признаки инфаркта миокарда, а коронарография — сразу две острые сосудистые патологии. У пациенты случился обширный полушарный инсульт, к которому привел тромбоз средней мозговой артерии. Изменения в коронарном русле спровоцировали сердечный приступ.