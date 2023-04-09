Редкий случай. У пожилого омича одновременно случились инфаркт и инсульт

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77-летнему пенсионеру стало плохо в общественном транспорте. Пассажиры вызвали «скорую». Мужчину госпитализировали с признаками инсульта. В больницу пациент прибыл без сознания, в тяжелом состоянии, передает минздрав.
Медики ориентировались на результаты обследований, поскольку не могли поговорить с пенсионером. ЭКГ показала признаки инфаркта миокарда, а коронарография — сразу две острые сосудистые патологии. У пациенты случился обширный полушарный инсульт, к которому привел тромбоз средней мозговой артерии. Изменения в коронарном русле спровоцировали сердечный приступ.
Операция шла более трех часов. В палате присутствовали не только рентгенхирурги, но и неврологи, кардиологи, врачи-реаниматологи для оперативных консультаций.
Сейчас пациент находится в реанимации, но уже в сознании, дышит самостоятельно. Медики отмечают положительную динамику.