РЭО начал строительство двух экотехнопарков в Крыму

Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, строительство объектов ведется в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология», сообщает телеканал «360». Первый возводится в Белогорском районе полуострова (мощностью 500 тыс. тонн), а второй — в Сакском районе (200 тыс. тонн). Помимо прочих объектов, на территории экотехнопарков построят мусоросортировочный комплекс и участок компостирования органических отходов. По словам Буцаева, проект реализуется с целью уменьшения объемов захоронения ТКО в Крыму.