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РЭО начал строительство двух экотехнопарков в Крыму

8 апреля 2023, 09:57
Фото: reo.ru
Российский экологический оператор (РЭО) стал генподрядчиком в строительстве двух экотехнопарков производительностью 700 тысяч тонн в Крыму. Работы планируется завершить летом следующего года.

Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, строительство объектов ведется в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология», сообщает телеканал «360». Первый возводится в Белогорском районе полуострова (мощностью 500 тыс. тонн), а второй — в Сакском районе (200 тыс. тонн). Помимо прочих объектов, на территории экотехнопарков построят мусоросортировочный комплекс и участок компостирования органических отходов. По словам Буцаева, проект реализуется с целью уменьшения объемов захоронения ТКО в Крыму.

На текущий момент строительная площадка под новые объекты уже подготовлена. Задействовано около 100 рабочих и инженерно-технических работников, более 50 единиц спецтехники. На объектах стартовали основные строительно-монтажные работы, проведен комплекс земляных работ, готовы котлованы, идет первый этап работ перед устройством монолитных конструкций. Строительство идет с опережением графика.

Ранее, 20 марта, в Кировской области начались работы по рекультивации крупнейшей свалки региона. Проект должен быть реализован до конца 2024 года. РЭО проводит работы в рамках федерального проекта «Чистая страна».

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