РЭО начал строительство двух экотехнопарков в Крыму

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
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Updated Сегодня, 09:58
Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, строительство объектов ведется в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология», сообщает телеканал «360». Первый возводится в Белогорском районе полуострова (мощностью 500 тыс. тонн), а второй — в Сакском районе (200 тыс. тонн). Помимо прочих объектов, на территории экотехнопарков построят мусоросортировочный комплекс и участок компостирования органических отходов. По словам Буцаева, проект реализуется с целью уменьшения объемов захоронения ТКО в Крыму.
На текущий момент строительная площадка под новые объекты уже подготовлена. Задействовано около 100 рабочих и инженерно-технических работников, более 50 единиц спецтехники. На объектах стартовали основные строительно-монтажные работы, проведен комплекс земляных работ, готовы котлованы, идет первый этап работ перед устройством монолитных конструкций. Строительство идет с опережением графика.
Ранее, 20 марта, в Кировской области начались работы по рекультивации крупнейшей свалки региона. Проект должен быть реализован до конца 2024 года. РЭО проводит работы в рамках федерального проекта «Чистая страна».