В РЭО рассказали о характеристиках строящегося в Приморье экопромышленного парка

Компании, находящиеся в статусе потенциальных резидентов, в перспективе планируют открыть в пределах экопромышленного парка производственные мощности по переработке полимерной упаковки (ПЭТ, ПНД), обороты которых будут достигать 2,7 тысячи тонн в год, — «Репласт», по переработке пенополистирола (ПСБ-С) мощностью 250 тонн в год — «Экопромпродукт», по переработке стекольных отходов в пеностекло производительностью 3 тысячи тонн ежегодно — «Эко-Сервис», а также завод по переработке макулатуры с охватом около 10 тысяч тонн за годичный цикл.