В РЭО рассказали о характеристиках строящегося в Приморье экопромышленного парка

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
По словам главы публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, промышленный парк на Дальнем Востоке станет одним из восьми, который построят в ходе воплощения всероссийского проекта «Экономика замкнутого цикла» в различных федеральных округах РФ. ППК «РЭО» ранее рассматривала запросы от компаний, которые намеревались стать резидентами, — ООО «Репласт», ООО «Экопромпродукт», ООО «Эко-Сервис», ООО «Полигон» и прочие. Как сообщает vostokmedia.com, обороты по утилизации вышеперечисленных заводов способны доходить до 16 тысяч тонн ежегодно. Потенциальные резиденты уже начали собирать информацию для будущего строительства мусороперерабатывающих предприятий. Резиденты смогут воспользоваться мерами поддержки, введенными ППК «РЭО» для финансового обеспечения инвестиционных проектов за счет вырученных благодаря выпуску зеленых облигаций средств.
Помимо этого, резидентам такого мусороперерабатывающего комплекса положены льготы и другие меры поддержки государства, прописанные в нормативно-правовых актах региона.
Компании, находящиеся в статусе потенциальных резидентов, в перспективе планируют открыть в пределах экопромышленного парка производственные мощности по переработке полимерной упаковки (ПЭТ, ПНД), обороты которых будут достигать 2,7 тысячи тонн в год, — «Репласт», по переработке пенополистирола (ПСБ-С) мощностью 250 тонн в год — «Экопромпродукт», по переработке стекольных отходов в пеностекло производительностью 3 тысячи тонн ежегодно — «Эко-Сервис», а также завод по переработке макулатуры с охватом около 10 тысяч тонн за годичный цикл.
Запуск в работу предприятий, входящих в инфраструктуру экопромышленного парка, запланирован на конец следующего года.
В общей сложности в течение полутора лет при участии ППК «РЭО» должны возвести восемь экопромышленных парков: в Приморье, Подмосковье, Краснодаре и Ставрополье, а также в Ленинградской, Нижегородской, Челябинской, Новосибирской областях. Каждый из таких комплексов помогает достичь целей экономики замкнутого цикла и нацпроекта «Экология» по сокращению объема захоронения мусора в два раза. На площадях таких парков планируется разместить заводы по утилизации мусора, помогающие ежегодно вовлекать в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторсырья.