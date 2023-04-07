Китайские бренды заменяют популярных производителей на российском авторынке

По словам эксперта, автовладельцы до 35 лет не так сильно привязаны к брендам, а больше ориентируются на доступность цен и качество обслуживания. Поэтому в ближайшее время россияне могут легко перейти на китайские автомобили, которые сейчас выглядят не хуже, чем автомобили европейских брендов.