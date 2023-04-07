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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Китайские бренды заменяют популярных производителей на российском авторынке

7 апреля 2023, 11:02
Как сообщил специалист по контраварийному вождению и автожурналист Егор Васильев, большинство производителей, которые до этого занимали доминирующие позиции, уже ушли и заморозили свое присутствие в РФ.

Их место заняли китайские бренды, которые наращивают свое присутствие на рынке и предлагают автомобили по более доступным ценам. Об этом пишет Pravda.RU.

По словам эксперта, автовладельцы до 35 лет не так сильно привязаны к брендам, а больше ориентируются на доступность цен и качество обслуживания. Поэтому в ближайшее время россияне могут легко перейти на китайские автомобили, которые сейчас выглядят не хуже, чем автомобили европейских брендов.

Из 60 марок авто, которые были представлены на российском рынке два года назад, сейчас только 13. При этом 10 из них — китайские бренды.

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