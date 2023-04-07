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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

Как избежать выгорания на работе: советы эксперта

7 апреля 2023, 10:54
По мнению директора управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслана Спинки, эффективнее всего избежать выгорания, представляя свою ресурсность в виде волны и управляя ею правильно.

Эксперт пояснил, что не следует брать на себя слишком много новых обязанностей, когда вы уже находитесь на пике своих возможностей, и лучше распределять рабочую нагрузку так, чтобы волны не были слишком высокими. Старайтесь выполнять только тот объем работ, который был оговорен с работодателем, точно и в срок, чтобы избежать перегрузки, добавил он в интервью Pravda.RU.

Спинка подчеркнул, что выгорание на работе может начаться неожиданно. Оно проявляется в виде упадка сил и нежелания выполнять должностные обязанности. В основе этого явления лежит неправильно распределенная рабочая нагрузка, которая постепенно снижает психоэмоциональное состояние специалиста.

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