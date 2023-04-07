Как избежать выгорания на работе: советы эксперта

Эксперт пояснил, что не следует брать на себя слишком много новых обязанностей, когда вы уже находитесь на пике своих возможностей, и лучше распределять рабочую нагрузку так, чтобы волны не были слишком высокими. Старайтесь выполнять только тот объем работ, который был оговорен с работодателем, точно и в срок, чтобы избежать перегрузки, добавил он в интервью Pravda.RU.