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Денис Буцаев: Крупнейшая свалка в Кировской исчезнет в будущем году

7 апреля 2023, 12:24
Фото: 1MI
Кировская область избавится от своей крупнейшей свалки - полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) у урочища Шепиловы. Там 20 марта Российским экологическим оператором РЭО были начаты работы по рекультивации. Они должны закончиться в будущем году.

Как сообщает inkazan.ru, такую рекультивацию свалок предусматривает федеральный проект «Чистая страна». По информации главы РЭО Дениса Буцаева, по проекту два свалочных тела заменит одно, которое будет оборудовано специальными откосами с нормативным  уклоном. В планах - сооружение на объекте противофильтрационного экрана, очистных сооружений для сбора и очистки фильтрата и системы для проведения активной дегазации. На РЭО возложены обязанности генподрядчика работ по рекультивации объектов обращения с ТКО. Он намерен их проводить с использованием наилучших технологических решений. В течение многих лет, пока работал полигон, количество отходов, которые туда были вывезены, превысило три миллионов кубометров.

Согласно проекту, нужно устранить обводнение территории возле объекта и соорудить на поверхности полигона верхний противофильтрационный многофункциональный экран для предотвращения попадания поверхностного стока в толщу отходов. Еще в планах сооружение противофильтрационной завесы по периметру полигона из шпунта.  Проект предусматривает обустройство дорожных проездов и создание системы, назначение которой - собирать и очищать поверхностные стоки. Строители возведут необходимые для такого объекта здания и сооружения, инженерные сети. Завершит рекультивацию благоустройство территории.

Как уточнил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский, рекультивация — еще одно новое направление для РЭО, когда на него возложены обязанности генподрядчика. Его задачей является поиск оптимальных технологических решений с экономической и экологической точек зрения.

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