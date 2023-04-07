Денис Буцаев: Крупнейшая свалка в Кировской исчезнет в будущем году

Как сообщает inkazan.ru, такую рекультивацию свалок предусматривает федеральный проект «Чистая страна». По информации главы РЭО Дениса Буцаева, по проекту два свалочных тела заменит одно, которое будет оборудовано специальными откосами с нормативным уклоном. В планах - сооружение на объекте противофильтрационного экрана, очистных сооружений для сбора и очистки фильтрата и системы для проведения активной дегазации. На РЭО возложены обязанности генподрядчика работ по рекультивации объектов обращения с ТКО. Он намерен их проводить с использованием наилучших технологических решений. В течение многих лет, пока работал полигон, количество отходов, которые туда были вывезены, превысило три миллионов кубометров.