Денис Буцаев: Крупнейшая свалка в Кировской исчезнет в будущем году

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Как сообщает inkazan.ru, такую рекультивацию свалок предусматривает федеральный проект «Чистая страна». По информации главы РЭО Дениса Буцаева, по проекту два свалочных тела заменит одно, которое будет оборудовано специальными откосами с нормативным уклоном. В планах - сооружение на объекте противофильтрационного экрана, очистных сооружений для сбора и очистки фильтрата и системы для проведения активной дегазации. На РЭО возложены обязанности генподрядчика работ по рекультивации объектов обращения с ТКО. Он намерен их проводить с использованием наилучших технологических решений. В течение многих лет, пока работал полигон, количество отходов, которые туда были вывезены, превысило три миллионов кубометров.
Согласно проекту, нужно устранить обводнение территории возле объекта и соорудить на поверхности полигона верхний противофильтрационный многофункциональный экран для предотвращения попадания поверхностного стока в толщу отходов. Еще в планах сооружение противофильтрационной завесы по периметру полигона из шпунта. Проект предусматривает обустройство дорожных проездов и создание системы, назначение которой - собирать и очищать поверхностные стоки. Строители возведут необходимые для такого объекта здания и сооружения, инженерные сети. Завершит рекультивацию благоустройство территории.
Как уточнил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский, рекультивация — еще одно новое направление для РЭО, когда на него возложены обязанности генподрядчика. Его задачей является поиск оптимальных технологических решений с экономической и экологической точек зрения.