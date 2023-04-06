Участникам «Тотального диктанта» в Омске подарят стикеры и автографы хоккеистов

Для жителей города будет работать 40 площадок, главной из которых в этом году станет G-Drive Арена. Текст диктанта для омичей прочитает хоккейный комментатор, ведущий программы «Овертайм» Максим Гречанин. На других площадках в качестве дикторов выступят депутат Государственной думы, первый зампред комитета по образованию и науке, академик РАО Олег Смолин, заместитель министра образования Омской области Елена Корчагина, а также омские дикторы и ведущие новостей, актеры театра и артисты филармонии, омские поэты и писатели.