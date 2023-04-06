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Участникам «Тотального диктанта» в Омске подарят стикеры и автографы хоккеистов

6 апреля 2023, 06:29
Фото: Город55
Каждый участник акции получит ручку, стикерпак и карточку с автографом хоккеиста «Авангарда».

В 2023 году международная образовательная акция «Тотальный диктант» состоится в субботу, 8 апреля. Организатором акции в Омске в 12-й раз станет ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.

Для жителей города будет работать 40 площадок, главной из которых в этом году станет G-Drive Арена. Текст диктанта для омичей прочитает хоккейный комментатор, ведущий программы «Овертайм» Максим Гречанин. На других площадках в качестве дикторов выступят депутат Государственной думы, первый зампред комитета по образованию и науке, академик РАО Олег Смолин, заместитель министра образования Омской области Елена Корчагина, а также омские дикторы и ведущие новостей, актеры театра и артисты филармонии, омские поэты и писатели.

«Участников акции в этом году ждут подарки от организаторов и партнеров. Во-первых, все напишут диктант брендированными ручками. В прошлом году главный штаб „Тотального диктанта“ не смог обеспечить письменными принадлежностями участников, но в этот раз благодаря краудфандингу и помощи компании Berlingo все смогут написать диктант фирменными ручками. Во-вторых, ОмГУ им. Ф. М. Достоевского и ХК „Авангард“ подготовили для участников открытки с автографами хоккеистов команды, символикой диктанта и главного организатора проекта в Омске, а также набор уникальных стикерпаков», — рассказала региональный координатор «Тотального диктанта» в Омске Елена Лукьянчикова.

Чтобы принять участие в диктанте, нужно зарегистрироваться на одной из 40 площадок на официальном сайте Тотального диктанта. Попасть на площадку можно будет, предъявив паспорт в день диктанта.

#Русский язык#Хоккей#Тотальный диктант#Новости#Омская область#Омск#Ольга Акамова
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