Участникам «Тотального диктанта» в Омске подарят стикеры и автографы хоккеистов

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
В 2023 году международная образовательная акция «Тотальный диктант» состоится в субботу, 8 апреля. Организатором акции в Омске в 12-й раз станет ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.
Для жителей города будет работать 40 площадок, главной из которых в этом году станет G-Drive Арена. Текст диктанта для омичей прочитает хоккейный комментатор, ведущий программы «Овертайм» Максим Гречанин. На других площадках в качестве дикторов выступят депутат Государственной думы, первый зампред комитета по образованию и науке, академик РАО Олег Смолин, заместитель министра образования Омской области Елена Корчагина, а также омские дикторы и ведущие новостей, актеры театра и артисты филармонии, омские поэты и писатели.
«Участников акции в этом году ждут подарки от организаторов и партнеров. Во-первых, все напишут диктант брендированными ручками. В прошлом году главный штаб „Тотального диктанта“ не смог обеспечить письменными принадлежностями участников, но в этот раз благодаря краудфандингу и помощи компании Berlingo все смогут написать диктант фирменными ручками. Во-вторых, ОмГУ им. Ф. М. Достоевского и ХК „Авангард“ подготовили для участников открытки с автографами хоккеистов команды, символикой диктанта и главного организатора проекта в Омске, а также набор уникальных стикерпаков», — рассказала региональный координатор «Тотального диктанта» в Омске Елена Лукьянчикова.
Чтобы принять участие в диктанте, нужно зарегистрироваться на одной из 40 площадок на официальном сайте Тотального диктанта. Попасть на площадку можно будет, предъявив паспорт в день диктанта.