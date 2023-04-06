Специалисты рассказали о правилах эксплуатации электросамокатов

Перед поездкой необходимо учитывать погодные условия — не стоит использовать электросамокат в дождь и при сильном ветре. Также рекомендуется выбирать безопасный маршрут, передвигаться по тротуарам или велосипедным дорожкам. При этом следует соблюдать скоростной режим. Так, на арендованных ТС в пешеходных зонах допустимая скорость снижена до 15 км/ч, пишет 360tv.ru.