Специалисты рассказали о правилах эксплуатации электросамокатов

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Перед поездкой необходимо учитывать погодные условия — не стоит использовать электросамокат в дождь и при сильном ветре. Также рекомендуется выбирать безопасный маршрут, передвигаться по тротуарам или велосипедным дорожкам. При этом следует соблюдать скоростной режим. Так, на арендованных ТС в пешеходных зонах допустимая скорость снижена до 15 км/ч, пишет 360tv.ru.
Кроме того, жители должны использовать защитный шлем. Запрещено также кататься на электросамокате в состоянии опьянения и ездить на нем вдвоем.