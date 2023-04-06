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Posted Сегодня, 17:01

Published Сегодня, 17:01

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

Специалисты рассказали о правилах эксплуатации электросамокатов

6 апреля 2023, 17:01
Сезон кикшеринга стартовал для жителей Подмосковья пятого апреля. Минтранс региона напомнил правила безопасной езды на электросамокатах.

Перед поездкой необходимо учитывать погодные условия — не стоит использовать электросамокат в дождь и при сильном ветре. Также рекомендуется выбирать безопасный маршрут, передвигаться по тротуарам или велосипедным дорожкам. При этом следует соблюдать скоростной режим. Так, на арендованных ТС в пешеходных зонах допустимая скорость снижена до 15 км/ч, пишет 360tv.ru.

Кроме того, жители должны использовать защитный шлем. Запрещено также кататься на электросамокате в состоянии опьянения и ездить на нем вдвоем.

#Общество
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