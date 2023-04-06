Организаторы Югорского лыжного марафона разыграют ценный приз среди болельщиков

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Первого победителя определят в Telegram, а второго — во «ВКонтакте», пишет muksun.fm.
В ходе пресс-конференции организаторов юбилейного Югорского лыжного марафона руководитель Западно-Сибирского филиала банка «Открытие» Виталий Мосунов сообщил, что победитель конкурса будет определен 10 апреля, после того как финишируют все участники марафона.
«Прогнозы принимаются с 6 по 7 апреля 2023 года в виде комментариев под постом банка о конкурсе в социальной сети „ВКонтакте“ и „Телеграм“. Нужно раньше всех дать максимально близкое значение к реально зафиксированному времени чемпиона на дистанции 50 км свободным стилем 8 апреля», — добавил Мосунов.
Ранее сообщалось, что в марафоне примут участие звезды лыжного спорта мировой величины — олимпийские чемпионы Сергей Устюгов, Александр Легков, Юлия Ступак, член сборной команды России Анастасия Кулешова, а также биатлонисты — призеры Олимпийских игр Эдуард Латыпов и Карим Халили.
На марафон уже зарегистрировалось свыше трех тысяч участников на разные дистанции, при этом марафонскую, в 50 км, готовы преодолеть свыше тысячи человек.
Как отметили в оргкомитете, в нынешнем году призовой фонд гонки заметно вырос. Лыжники, финишировавшие в первой десятке, обязательно получат денежные призы.
Медиахолдинг 1MI — официальный информационный партнер Югорского лыжного марафона — 2023.