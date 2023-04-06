Организаторы Югорского лыжного марафона разыграют ценный приз среди болельщиков

«Прогнозы принимаются с 6 по 7 апреля 2023 года в виде комментариев под постом банка о конкурсе в социальной сети „ВКонтакте“ и „Телеграм“. Нужно раньше всех дать максимально близкое значение к реально зафиксированному времени чемпиона на дистанции 50 км свободным стилем 8 апреля», — добавил Мосунов.