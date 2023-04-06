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Posted 6 апреля 08:36

Published 6 апреля 08:36

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Крупнейший в России проект в отрасли обращения с ТКО могут реализовать в Татарстане

6 апреля 2023, 08:36
Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев обсудил с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым вопросы, связанные с перспективными объектами сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории региона.

В Татарстане создадут более пяти комплексных объектов в отрасли обращения с ТКО, пишет inkazan.ru. Общая мощность предприятий достигнет 1,8 миллиона тонн в год. Объем инвестиций в реализацию нового масштабного проекта оценили в 20 миллиардов рублей, проинформировал Буцаев.

При реализации инвестиционных проектов в форме концессионного соглашения РЭО выделит до 95 процентов необходимых средств. Предварительно будет разработана проектно-сметная документация.

Благодаря появлению новых объектов обращения с ТКО в Татарстане будут достигнуты целевые показатели национального проекта «Экология» и цели, обозначенные федеральным проектом «Экономика замкнутого цикла». Объем захоронения ТКО на полигонах субъекта будет сокращен на 50 процентов, а сортировка выйдет на 100-процентный уровень. 

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