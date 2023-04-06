Крупнейший в России проект в отрасли обращения с ТКО могут реализовать в Татарстане

Благодаря появлению новых объектов обращения с ТКО в Татарстане будут достигнуты целевые показатели национального проекта «Экология» и цели, обозначенные федеральным проектом «Экономика замкнутого цикла». Объем захоронения ТКО на полигонах субъекта будет сокращен на 50 процентов, а сортировка выйдет на 100-процентный уровень.