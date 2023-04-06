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Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Как освящают вербы перед Вербным воскресеньем

6 апреля 2023, 10:48
В субботу перед Вербным воскресеньем проходит освящение верб во время праздничного богослужения — Всенощного бдения.

Этот день выпал на 8 апреля в этом году, сообщает психолог Ильмира Такаева. Священники после чтения Евангелия совершают каждение верб благоуханным фимиамом, читают молитву и окропляют ветви святой водой. Вербу следует хранить до следующего года, а потом заменять на новые ветки, а старые сжигать, пишет газета “Известия”.

Вербное воскресенье посвящено тому, что Иисус Христос вошел в Иерусалим за несколько дней до смерти. В этот день верующие приходят в храмы с ветвями деревьев, чтобы встретить Христа, как это сделали жители Иерусалима две тысячи лет назад. В России из-за суровости климата покрыты мохнатыми почками только вербы. Верба является символом весны и духовного возрождения.

В этот праздник рекомендуется отложить все заботы и посвятить время делам духовным. Поэтому, ходить на кладбище в Вербное воскресенье и накануне этого дня не рекомендуется, если поездка может расстроить человека. Хотя священнослужители разрешают посетить кладбище, если душа просит, и советуют взять с собой веточки вербы, но уборку на могилах лучше не делать, поскольку уныние в праздники считается грехом.

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