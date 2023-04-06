Как освящают вербы перед Вербным воскресеньем

В этот праздник рекомендуется отложить все заботы и посвятить время делам духовным. Поэтому, ходить на кладбище в Вербное воскресенье и накануне этого дня не рекомендуется, если поездка может расстроить человека. Хотя священнослужители разрешают посетить кладбище, если душа просит, и советуют взять с собой веточки вербы, но уборку на могилах лучше не делать, поскольку уныние в праздники считается грехом.