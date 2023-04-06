Исследование: более 30% россиян испытывают страх перед врачами

По словам опрошенных, больше всего страха вызывает посещение стоматолога. Эксперты отмечают, что такая фобия связана с болью, которую человек может испытывать во время процедуры, а также с чувством неопределенности в связи с возможными осложнениями и последствиями после лечения зубов. Для того чтобы справиться со страхом, специалисты советуют готовиться к походу к врачу заранее, обращаться только к квалифицированным специалистам и использовать методы расслабления.