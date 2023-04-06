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Published Сегодня, 16:50

Modified Сегодня, 16:57

Updated Сегодня, 16:57

Исследование: более 30% россиян испытывают страх перед врачами

6 апреля 2023, 16:50
Свыше 30% россиян испытывают страх перед визитом к врачу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного российской страховой компанией совместно с финансовой корпорацией.

Многие опрошенные граждане признались, что их беспокоит не только процедура, но и возможная стоимость медицинской помощи. При этом четверть респондентов считают, что снять напряжение перед походом к врачу позволит полная уверенность в безболезненности процедур, пишет 360tv.ru.

По словам опрошенных, больше всего страха вызывает посещение стоматолога. Эксперты отмечают, что такая фобия связана с болью, которую человек может испытывать во время процедуры, а также с чувством неопределенности в связи с возможными осложнениями и последствиями после лечения зубов. Для того чтобы справиться со страхом, специалисты советуют готовиться к походу к врачу заранее, обращаться только к квалифицированным специалистам и использовать методы расслабления.

#Общество
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