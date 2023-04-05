Российский авторынок принимает китайские автомобили, тяжело продаваемые на родине

Есть вероятность, что «Соллерс» выкупил лицензию на интеллектуальную собственность и в дальнейшем будет совершенствовать автомобиль. Но если он имеет возможность разрабатывать автомобили, то почему не занялся этим раньше и прекратил модернизацию «УАЗ Патриот», а также закрыл конструкторско-инженерный проект «Соллерс Инжиниринг»? Также встает вопрос о том, есть ли у компании достаточные компетенции, работники и конструкторская школа, чтобы разрабатывать модели.