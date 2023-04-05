Российский авторынок принимает китайские автомобили, тяжело продаваемые на родине

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:45
Впервые компания пришла на российский рынок в 2022 году и заняла на нем лишь 1,6%. А сейчас под видом отечественных брендов она продает модели, используя метод бейдж-инжиниринга, что означает переклейку логотипов. Так, КамАЗ «Компас» ранее был известен как JAC Shuailing W образца 2013 года, а новые «Атлант» и «Арго», производимые для РФ, напоминают модели JAC Sunray и JAC N25/N35, пишет newsnn.ru.
По данным mk.ru, владельцы таких автомобилей отмечают низкое качество лакокрасочного покрытия, ненадежную электрику, а также отсутствие комплектующих. Неизвестно, почему отечественные заводы захотели сотрудничать с этим китайским партнером. Вероятно, все дело в цене, так как в Китае JAC находится в низком ценовом сегменте.
Следует отметить, что собранные в РФ модели JAC Sunray в два раза дороже аналогов, произведенных в Китае.
В КНР есть производители, демонстрирующие готовность к инвестированию в долговременные проекты в РФ. К примеру, Haval. Компания имеет завод, создает сервисную и дилерскую сети. Видимо, успешные китайские производители не захотели сотрудничать с «Соллерсом», хотя он имеет большой опыт работы с компаниями «Фиат», SsangYong, Mazda и Ford.
Есть вероятность, что «Соллерс» выкупил лицензию на интеллектуальную собственность и в дальнейшем будет совершенствовать автомобиль. Но если он имеет возможность разрабатывать автомобили, то почему не занялся этим раньше и прекратил модернизацию «УАЗ Патриот», а также закрыл конструкторско-инженерный проект «Соллерс Инжиниринг»? Также встает вопрос о том, есть ли у компании достаточные компетенции, работники и конструкторская школа, чтобы разрабатывать модели.
Возможно, будет расширена до 70% локализация производства JAC в РФ. Для этого придется использовать шины, стекла и огнетушители российского производства. При этом остается вопрос: станет ли это новым шагом для развития отечественной автопромышленности?