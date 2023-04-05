На МКС рассказали о планах на День космонавтики

Космонавт также заявил, что в конце он и его коллеги соберутся вместе на праздничный вечер, где будут приготовлены различные блюда. Он отметил, что на борту МКС имеется свежие фрукты, которые будут использованы при приготовлении праздничного ужина. Кроме того, он добавил, что они ожидают необычный вечер, но не раскрыл подробностей.