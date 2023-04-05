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Posted Сегодня, 19:03

Published Сегодня, 19:03

Modified Сегодня, 19:07

Updated Сегодня, 19:07

На МКС рассказали о планах на День космонавтики

5 апреля 2023, 19:03
Российские космонавты, которые в настоящее время находятся на борту Международной космической станции (МКС), рассказали о своих планах на профессиональный праздник, который отмечается 12 апреля.

Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на ТАСС.

Космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев заявил, что, хотя 12 апреля не является официальным выходным днем на МКС, экипаж станции ожидает множество поздравлений и видеотрансляций, связанных с праздником.

Космонавт также заявил, что в конце он и его коллеги соберутся вместе на праздничный вечер, где будут приготовлены различные блюда. Он отметил, что на борту МКС имеется свежие фрукты, которые будут использованы при приготовлении праздничного ужина. Кроме того, он добавил, что они ожидают необычный вечер, но не раскрыл подробностей.

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