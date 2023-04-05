Эксперт рассказал, в каких областях ИИ может облегчить труд человека

По словам Завалишина, ИИ поможет России совершить рывок в развитии экономики, так как высвободит людей для выполнения более сложных задач, а не для банальных, которые лучше заменить на автоматизацию. Он приводит в пример таксистов, работа которых сопряжена с усталостью и постоянной концентрацией, и считает, что их можно заменить на ИИ.