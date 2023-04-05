Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:52

Published Сегодня, 17:52

Modified Сегодня, 17:58

Updated Сегодня, 17:58

Эксперт рассказал, в каких областях ИИ может облегчить труд человека

5 апреля 2023, 17:52
Новые технологии не заменят человека на рынке труда, но смогут упростить его банальные задачи, освободив время для выполнения более сложных и значимых, считает Дмитрий Завалишин, директор группы компаний DZ Systems.

В интервью Pravda.RU он приводит пример юристов, чьё знание законов может быть заменена на искусственный интеллект. При этом такие факторы, как ценность для компании, все равно останется за человеком.

По словам Завалишина, ИИ поможет России совершить рывок в развитии экономики, так как высвободит людей для выполнения более сложных задач, а не для банальных, которые лучше заменить на автоматизацию. Он приводит в пример таксистов, работа которых сопряжена с усталостью и постоянной концентрацией, и считает, что их можно заменить на ИИ.

Подобные изменения не приведут к безработице, считает эксперт. Он напомнил, что в России сегодня нехватка квалифицированных рабочих - таких, как сварщики и токари.

Подпишитесь
Криминальный Омск 2023
Сегодня, 12:00
«Семья у него хорошая». Омский митрополит Владимир оценил врио губернатора Хоценко
Сегодня, 05:15
В Омске к Первомаю собираются запустить городские фонтаны
Сегодня, 08:12
Паводок-2023. Где, что и когда затопит в Омской области
Сегодня, 08:13
В Омской области одобрили проект строительства проблемной школы в Горьковском
Сегодня, 05:27
В Омской области назначили нового главу антикоррупционного управления
Сегодня, 11:42