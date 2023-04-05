Эксперт рассказал, в каких областях ИИ может облегчить труд человека

Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
В интервью Pravda.RU он приводит пример юристов, чьё знание законов может быть заменена на искусственный интеллект. При этом такие факторы, как ценность для компании, все равно останется за человеком.
По словам Завалишина, ИИ поможет России совершить рывок в развитии экономики, так как высвободит людей для выполнения более сложных задач, а не для банальных, которые лучше заменить на автоматизацию. Он приводит в пример таксистов, работа которых сопряжена с усталостью и постоянной концентрацией, и считает, что их можно заменить на ИИ.
Подобные изменения не приведут к безработице, считает эксперт. Он напомнил, что в России сегодня нехватка квалифицированных рабочих - таких, как сварщики и токари.