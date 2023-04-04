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Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

В России стартовал Большой экзамен ПДД

4 апреля 2023, 15:12
С 4 апреля по 31 мая 2023 года на портале «Авто.ру» проходит Большой экзамен ПДД.

Как пишет iz.ru, тестирование проводится в онлайн-формате. В этом году эксперты сервиса совместно с департаментом транспорта Москвы и ЦОДД составили 350 вопросов различной сложности, включая 100 новых вопросов, посвященных электросамокатам, которые считаются средствами индивидуальной мобильности.

Сообщается, что пользователи с лучшими результатами попадут на сайт проекта и их баллы будут отображаться в турнирной таблице. Те, кто наберет не менее 40 баллов, смогут принять участие в розыгрыше призов от партнеров.

Для прохождения экзамена предоставляются две попытки. Необходимо ответить на 15 вопросов, на которые дается 15 минут, а также можно воспользоваться двумя подсказками.

В прошлом году в экзамене приняли участие более 1,2 млн человек. На все вопросы экзамена правильно ответили только 122 участника. Более 45 баллов из 60 возможных получили 7% участников, прошедших тест до конца, средний результат — 25 баллов. Основные затруднения вызвали задачи на знание правил для велосипедистов и пешеходов.

#Общество
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