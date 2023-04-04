В России стартовал Большой экзамен ПДД

В прошлом году в экзамене приняли участие более 1,2 млн человек. На все вопросы экзамена правильно ответили только 122 участника. Более 45 баллов из 60 возможных получили 7% участников, прошедших тест до конца, средний результат — 25 баллов. Основные затруднения вызвали задачи на знание правил для велосипедистов и пешеходов.