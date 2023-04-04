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Участники запущенного известным ритейлером автопробега добрались до Омска

4 апреля 2023, 12:56
Фото: X5 Group
Участники запущенного компанией X5 автопробега из Москвы во Владивосток доехали до Омска.

Автопробег стартовал одновременно с открытием первых магазинов "Пятёрочка" на Дальнем Востоке. Участниками стали два водителя-профессионала, Сергей и Александр, которым предстоит проехать более девяти тысяч километров. Во время остановок они снимают увлекательные видео и рассказывают о том, как работают сетевые магазины в различных уголках страны.

Всего на маршруте несколько остановок, и шестой оказался Омск, до которого пришлось преодолеть 2,7 тысячи километров. Сергей и Александр нашли яблоню 19 века, побывали на улице с одним единственным домом и рассказали об особенностях работы магазинов компании. Водители сняли интересный ролик, в котором показали путешествие по городу и поделились фактами из его истории.

Следующими остановками на пути к Владивостоку станут Красноярск, Иркутск и Хабаровск. Ознакомиться с видео из поездки можно на официальной странице Х5 Group Вконтакте.

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