Участники запущенного известным ритейлером автопробега добрались до Омска

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Автопробег стартовал одновременно с открытием первых магазинов "Пятёрочка" на Дальнем Востоке. Участниками стали два водителя-профессионала, Сергей и Александр, которым предстоит проехать более девяти тысяч километров. Во время остановок они снимают увлекательные видео и рассказывают о том, как работают сетевые магазины в различных уголках страны.
Всего на маршруте несколько остановок, и шестой оказался Омск, до которого пришлось преодолеть 2,7 тысячи километров. Сергей и Александр нашли яблоню 19 века, побывали на улице с одним единственным домом и рассказали об особенностях работы магазинов компании. Водители сняли интересный ролик, в котором показали путешествие по городу и поделились фактами из его истории.
Следующими остановками на пути к Владивостоку станут Красноярск, Иркутск и Хабаровск. Ознакомиться с видео из поездки можно на официальной странице Х5 Group Вконтакте.