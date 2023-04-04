Участники запущенного известным ритейлером автопробега добрались до Омска

Всего на маршруте несколько остановок, и шестой оказался Омск, до которого пришлось преодолеть 2,7 тысячи километров. Сергей и Александр нашли яблоню 19 века, побывали на улице с одним единственным домом и рассказали об особенностях работы магазинов компании. Водители сняли интересный ролик, в котором показали путешествие по городу и поделились фактами из его истории.