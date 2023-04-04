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Posted Сегодня, 15:18

Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

Москва признана самым комфортным городом для жизни в России

4 апреля 2023, 15:18
Минстрой РФ сообщил, что Москва заняла первое место в индексе качества городской среды в России.

Города оценивались по 36 индикаторам качества с максимальной суммарной оценкой 360 баллов. Города считаются благоприятными для проживания, если они набирают хотя бы 180 баллов. Москва получила 292 балла, а за ней расположились Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Пермь, Уфа, Челябинск и Новосибирск, пишет iz.ru.

Всего 603 города были признаны комфортными для проживания, что на 113 больше, чем в 2022 году. Кроме того, Москва была названа самым желанным местом для рождения, постоянного проживания, постройки карьеры и воспитания детей по результатам опроса россиян, проведенного 10 марта.

В рейтинге были учтены индикаторы, такие как экология, транспорт, инфраструктура, доступность здравоохранения, образования и культуры. В этом году наиболее комфортными городами с населением до 50 тыс. человек стали Зеленоградск, Можайск, Иннополис, Талдом и Истра.

В отдельном рейтинге для городов с условно дискомфортным климатом лидерами стали Ханты-Мансийск, Надым, Кола, Ухта и Гаджиево.

#Общество
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