Москва признана самым комфортным городом для жизни в России

Всего 603 города были признаны комфортными для проживания, что на 113 больше, чем в 2022 году. Кроме того, Москва была названа самым желанным местом для рождения, постоянного проживания, постройки карьеры и воспитания детей по результатам опроса россиян, проведенного 10 марта.